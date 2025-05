L'associazione europea dei consumatori ha denunciato alla Commissione europea 7 compagnie aeree per i supplementi che fanno pagare per il bagaglio a mano ai passeggeri

La federazione delle organizzazioni dei consumatori europei, la Beuc, ha fatto causa presso la Commissione europea a 7 diverse compagnie aeree, per il supplemento che impongono sul bagaglio a mano in cabina ai propri passeggeri. Si tratta principalmente di compagnie low cost, come Ryanair e Easyjet, che negli anni hanno aumentato il prezzo di questi bagagli, restringendone al contempo le dimensioni.

Il comportamento di queste compagnie aeree ignorerebbe una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha già portato ad alcune multe. Per questa ragione sarebbero state denunciate.

La denuncia della Beuc

Le Beuc ha chiesto un’indagine a livello europeo sul comportamento delle compagnie aeree low cost per quanto riguarda il prezzo del bagaglio a mano. Si tratta infatti spesso di uno strumento fondamentale per i passeggeri, che raramente in Europa viaggiano senza bagagli di alcun tipo. Di recente però i prezzi dei supplementi per averlo in cabina sono aumentati e le sue dimensioni diminuite.

“Oggi stiamo prendendo provvedimenti contro sette compagnie aeree che sfruttano i consumatori e ignorano la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui è illegale applicare costi aggiuntivi per il bagaglio a mano di dimensioni ragionevoli” ha dichiarato Agustín Reyna, direttore generale del Beuc.

“Oltre alla nostra azione a livello europeo, la revisione in corso del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei è l’occasione perfetta per l’Ue per chiarire quali servizi dovrebbero essere inclusi nel prezzo base del biglietto” ha aggiunto Reyna.

Le compagnie aeree coinvolte

La Beuc ha anche elencato le sette compagnie che, secondo la sua denuncia, starebbero ignorando la sentenza della Corte di giustizia europea sui bagagli a mano. Si tratta di:

Easyjet;

Norwegian;

Ryanair;

Transavia;

Volotea;

Vueling;

Wizzair.

Tutte queste compagnie sono considerate low cost e non rispetterebbero la sentenza della Corte europea del 2014 che ha stabilito che il bagaglio a mano non può essere soggetto a un sovrapprezzo. Una norma che, secondo le associazioni dei consumatori, sarebbe stata aggirata cambiando la definizione di bagaglio a mano.

Oggi infatti un biglietto con queste compagnie include anche una piccola borsa, di dimensioni abbastanza ridotte da poter essere posizionata sotto al sedile della fila di fronte a quella in cui ci si siede. Questo libera le cappelliere per i bagagli più voluminosi, che sono invece a pagamento.

Quanto costa il bagaglio a mano

Ogni compagnia ha un tariffario diverso per il supplemento del bagaglio in cabina. Solitamente le dimensioni di questa valigia sono quelle del vecchio bagaglio a mano gratuito, il trolley alto 55cm, largo 35cm e profondo 25cm.