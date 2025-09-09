Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Tommaso Paradiso torna protagonista della scena musicale italiana con un doppio annuncio che segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Da un lato il tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026, prodotto da Live Nation, che lo vedrà esibirsi nei principali palasport italiani a due anni dall’ultima tournée. Dall’altro l’uscita del nuovo singolo Lasciamene un po’, disponibile dal 12 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato da un videoclip ufficiale su YouTub.

Il grande ritorno unisce quindi la dimensione live, tanto attesa dal pubblico, e quella discografica, con un brano inedito già in presave, che conferma la volontà dell’ex frontman dei Thegiornalisti di continuare a raccontare la sua generazione con uno stile unico, confermando un percorso già costellato di grandi successi.

Dopo l’esperienza in gruppo, con hit come Riccione e Felicità puttana, l’artista romano ha intrapreso una carriera solista capace di mantenere lo stesso impatto sul pubblico con brani come Non avere paura, Ma lo vuoi capire? e Magari no. Canzoni che hanno conquistato classifiche, radio e playlist digitali, rafforzando la sua immagine di autore capace di raccontare l’amore e la quotidianità con uno stile unico, che unisce la nostalgia a uno stile splendidamente pop.

Il tour Palasport 2026 segna il ritorno di Tommaso Paradiso nei principali palazzetti italiani, con 7 appuntamenti ad aprile:

18 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport;

22 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum;

23 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena;

25 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena;

26 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena;

28 aprile 2026 – Firenze, Mandela Forum;

30 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope.

Non è da escludere che possano essere aggiunte altre date in caso di soldout.

Quando escono i biglietti dei concerti

I biglietti sono disponibili da lunedì 8 settembre in prevendita per i possessori di una carta Mastercard su Ticketmaster, attraverso il programma Priceless.

Il presale di Ticketmaster sarà invece attivo da mercoledì 10 settembre mentre la vendita generale per tutti e con tutte le forme di pagamento inizierà giovedì 11 sulle piattaforme Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Saranno ancora disponibili in quella data dei biglietti riservati per i possessori di Mastercard.

Quanto costano i biglietti per Tommaso Paradiso

In base ai prezzi delle pre-vendite Mastercard, i biglietti dei concerti dovrebbero costare mediamente come segue.

Tipologia Prezzo medio Parterre / Posto unico in piedi circa 55 euro Primo settore numerato circa 70 euro Secondo settore numerato circa 65 euro Terzo settore numerato circa 55 euro Early Entry Package (disponibile in date selezionate) circa 155 euro

Il pacchetto Early Entry Package include un biglietto Posto Unico in Piedi, l’ingresso anticipato prima dell’apertura cancelli, gadget del tour esclusivo.