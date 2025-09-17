Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Tiziano Ferro torna negli stadi italiani con il tour “STADI26”, dieci concerti che lo vedranno protagonista nei principali impianti sportivi del Paese tra maggio e luglio 2026. L’annuncio ha subito acceso l’attesa dei fan, che potranno ascoltare dal vivo i grandi successi del cantautore insieme alle nuove produzioni, a tre anni di distanza dall’ultima tournée negli stadi che aveva registrato 570 mila spettatori complessivi. L’annuncio del tour arriva poche settimane dopo l’uscita del singolo Cuore Rotto e dopo un lunghissimo periodo di silenzio e assenza dei social. Inizia una seconda fase per la carriera di Tiziano Ferro che ha cambiato management e casa discografica dopo oltre 20 anni. Non poteva quindi mancare anche un tour negli stadi come ormai tradizione per il cantautore apprezzato anche all’estero.

Le date del tour di Tiziano Ferro

Il calendario ufficiale del tour “STADI26” di Tiziano Ferro prevede dieci tappe, almeno per il momento. Questi i concerti in programma:

30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

6 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

Come confermato dagli organizzatori, “sarà un tour che unisce energia, emozione e nuove sonorità, pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica”. Così come per altri artisti, c’è la possibilità che, in caso di repentino sold out, il calendario del tour di Tiziano Ferro possa arricchirsi di ulteriori date per soddisfare le richieste dei fan.

I prezzi dei biglietti

I biglietti per il tour di Tiziano Ferro negli stadi in programma nel 2026 sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. I prezzi dei biglietti variano a seconda del settore scelto e della città dove si terrà lo spettacolo. Questa una sintesi dei prezzi applicati in alcune delle principali tappe. Tutti i prezzi indicati sono al netto delle commissioni di prevendita:

Città Prato Gold Prato Primo settore Secondo settore Terzo settore Quarto settore Quinto settore Lignano 80,50 euro 69,00euro 92,00 euro 74,75 euro 59,80 euro Milano 80,50 euro 69,00 euro da 97,75 a 109,25 euro da 82,80 a 94,30 euro da 71,30 a 82,80 euro 64,40 euro 59,80 euro Torino 80,50 euro 69,00 euro 97,75 euro 86,25 euro 80,50 euro 69,00 euro Bologna 80,50 euro 69,00 euro 97,75 euro 86,25 euro 74,75 euro 59,80 euro Padova 80,50 euro 69,00 euro 103,50 euro 92,00 euro 74,75 euro 69,00 euro 57,50 euro Napoli 74,75 euro 63,25 euro 103,50 euro 92,00 euro 80,50 euro 63,25 euro 57,50 euro

I pacchetti speciali “LN Experience” comprendono ingresso anticipato o servizi aggiuntivi come lounge, open bar e gadget esclusivi. Il LN Experience Early Entry costa 200,50 euro ed è disponibile a Lignano. Mentre per Milano ci sono i pacchetti speciali Early Enty a 200,50 euro e Hospitality di 317,75 euro.

La prevendita sarà disponibile in più fasi:

Fanclub ufficiale accesso anticipato dalle ore 11:00 del 17 settembre alle 11:00 del 18 settembre

Titolari Mastercard accesso prioritario dalle ore 11:00 del 17 settembre alle 11:00 del 19 settembre.

Iscritti My Live Nation prevendita dalle ore 11:00 del 18 settembre

Vendita generale dalle ore 12:00 del 19 settembre.

Le modalità di acquisto restano quelle tradizionali: online tramite i principali circuiti e nei punti vendita autorizzati.