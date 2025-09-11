ANSA The Weeknd

Il cantante canadese The Weeknd ha annunciato il suo tour europeo per il 2026. Tra le varie grandi città che saranno toccate dall’evento c’è anche Milano, con un triplo concerto nello stadio di San Siro. I biglietti sono già in vendita presso le principali piattaforme online.

Le date europee sono in realtà soltanto la seconda parte dell’After Hours Till Dawn tour di The Weeknd, che tra aprile e maggio arriverà anche in America Latina, con concerti in Messico e in Brasile.

Dopo i due appuntamenti all’Ippodromo di San Siro nel 2023, The Weeknd tornerà in Italia nel 2026, questa volta pronto a riempire lo stadio di Milano. Alla data iniziale del 24 luglio ne sono state aggiunte altre due.

Il concerto di San Siro fa parte del nuovo tour internazionale di The Weeknd, che avrà diverse date in Europa:

venerdì 10 luglio, Parigi, Francia, Stade de France;

venerdì 17 luglio, Amsterdam, Paesi Bassi, Johan Cruijff Arena;

martedì 21 luglio, Nizza, Francia, Allianz Riviera;

venerdì 24 luglio, Milano, Italia, San Siro Stadium;

sabato 25 luglio, Milano, Italia, San Siro Stadium;

domenica 26 luglio, Milano, Italia, San Siro Stadium;

giovedì 30 luglio, Francoforte, Germania, Deutsche Bank Park;

martedì 4 agosto, Varsavia, Polonia, PGE Narodowy;

sabato 08 agosto, Stoccolma, Svezia, Strawberry Arena;

venerdì 14 agosto, Londra, Regno Unito, Wembley Stadium;

sabato 15 agosto, Londra, Regno Unito, Wembley Stadium;

sabato 22 agosto, Dublino, Irlanda, Croke Park;

venerdì 28 agosto, Madrid, Spagna, Riyadh Air Metropolitano;

sabato 29 agosto, Madrid, Spagna, Riyadh Air Metropolitano.

I prezzi dei biglietti del concerto di San Siro di The Weeknd

I biglietti per assistere al concerto di San Siro sono già disponibili per la prevendita, esclusivamente dedicata ai fan iscritti al sito dell’artista. Dalle 12 di venerdì 12 settembre sarà aperta anche la vendita diretta sul sito di LiveNation, che ha organizzato l’evento e sulle piattaforme Ticketmaster, Vivaticket e TicketOne.

Settore Prezzo Gold Circle Red 173,65 euro Gold Circle Orange 173,65 euro Prato Red 139,15 euro Prato Orange 139,15 euro Settori Numerati 1° Settore Numerato 185,15 euro 1° Settore Numerato Aisle 208,15 euro 1° Settore Numerato Vis. Ostruita 185,15 euro 1° Settore Numerato Vis. Ridotta 185,15 euro 2° Settore Numerato 144,90 euro 2° Settore Numerato Aisle 167,90 euro 2° Settore Numerato Vis. Ostruita 144,90 euro 2° Settore Numerato Vis. Ridotta 144,90 euro 3° Settore Numerato 104,65 euro 3° Settore Numerato Aisle 127,65 euro 3° Settore Numerato Vis. Ostruita 104,65 euro 4° Settore Numerato 81,65 euro 4° Settore Numerato Aisle 104,65 euro 4° Settore Numerato Vis. Ridotta 81,65 euro 5° Settore Numerato 64,40 euro 5° Settore Numerato Aisle 87,40 euro 5° Settore Numerato Vis. Ridotta 64,40 euro Biglietti Platinum 1° Settore Numerato Platinum 1 500,25 euro 1° Settore Numerato Platinum 2 389,85 euro 1° Settore Numerato Platinum 3 351,90 euro 1° Settore Numerato Platinum 4 315,10 euro 1° Settore Numerato Platinum 5 278,30 euro 2° Settore Numerato Platinum 1 304,75 euro 2° Settore Numerato Platinum 2 276,00 euro 2° Settore Numerato Platinum 3 247,25 euro 2° Settore Numerato Platinum 4 217,35 euro 3° Settore Numerato Platinum 1 231,15 euro 3° Settore Numerato Platinum 2 209,30 euro 3° Settore Numerato Platinum 3 188,60 euro 3° Settore Numerato Platinum 4 167,90 euro 4° Settore Numerato Platinum 1 155,25 euro 4° Settore Numerato Platinum 2 139,15 euro 4° Settore Numerato Platinum 3 123,05 euro Pacchetti VIP The Timeless VIP Lounge Package 585,15 euro Premium Early Entry VIP Package 378,65 euro Early Entry VIP Package 289,15 euro Premium Seated VIP Package 390,15 euro Seated VIP Package 294,90 euro

A tutti i prezzi andranno aggiunte le commissioni.

L’After Hours Till Dawn tour

Il tour europeo di The Weeknd è solo una parte dell’After Hours Till Dawn tour, che vedrà l’artista uscire dagli Usa e portare i propri concerti in giro per il mondo. Le date più importanti, oltre a quelle nel vecchio continente, saranno in America Latina, in particolare in Messico e in Brasile: