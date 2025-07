I biglietti per Lady Gaga al Forum di Assago sono andati esauriti in pochi minuti. L’unico rimasto è un Vip su eBay a 800 euro. E i reseller chiedono anche di più

Lady Gaga in concerto a Milano a ottobre 2025: le date e i biglietti

Che i biglietti dei concerti abbiano visto un’impennata di prezzi non è cosa nuova. È il caso di quelli di Lady Gaga a Milano, che hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Anzi, avevano raggiunto: da tempo sono andati sold out e ne è rimasto solo uno, presente su eBay al prezzo di 800 euro.

Rimasto un solo biglietto Vip a 800 euro

I biglietti per le due date di Lady Gaga al Forum di Assago, previste per il 19 e 20 ottobre 2025, sono stati messi in vendita sui siti ufficiali alle 12 di giovedì 3 aprile. Pochi minuti dopo, Ticketmaster ha annunciato il sold out per entrambe le tappe italiane del “The Mayhem Ball Tour”.

Per i fan sfegatati della cantante italo-americana che non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei biglietti, non resta che affidarsi ai rivenditori non ufficiali, come quelli su eBay, dove i prezzi hanno raggiunto cifre molto alte. Uno di questi è visibile nella foto in basso.

Vanno precisate però alcune cose: innanzitutto, il prezzo di 800 euro non è stato deciso dall’utente, bensì dai rilanci delle persone interessate al ticket. Inoltre, un prezzo così elevato è giustificato dal fatto che si tratta di un biglietto Hospitality Vip, che include – oltre all’ingresso – l’accesso alla lounge Vip con cibo e bevande, merchandising esclusivo Lady Gaga, pass da collezione, foto sul red carpet e check-in dedicato.

Non è solo un fenomeno italiano, però: anche per la data del 4 novembre a Berlino i biglietti sono finiti da tempo, con diversi rivenditori che li offrono a prezzi fino a 3mila euro.

Le regole sul secondary ticket

Esistono poi altri siti che offrono biglietti per il concerto, ma non essendo rivenditori ufficiali, è sconsigliato acquistare da loro. È il caso di Ticketbande, un portale per il mercato secondario, dove i prezzi possono arrivare fino a 1500 euro. Oltre a non avere ottime recensioni, questi siti non garantiscono la validità del biglietto, per cui l’acquisto è fortemente sconsigliato.

Le regole sul secondary ticket sono molto severe e il confine con il bagarinaggio è molto sottile. Lo Stato non manda in galera chi specula, ma applica multe salate. La logica è chiara: tutelare i consumatori senza criminalizzare chi cede per necessità il biglietto che non può usare.

Il prezzo dei biglietti

A tutto ciò si aggiunge la frustrazione dei fan che, sui social, hanno denunciato l’ingiustizia dei prezzi eccessivi. Alcuni, più veloci degli altri, hanno comunque deciso di pagare pur di assistere allo show. Ecco i prezzi dei biglietti, dal più costoso al meno caro:

Gold Circle Left – 231,15 euro + Commissioni;

Gold Circle Right – 231,15 euro + Commissioni;

Parterre in Piedi – 190,90 euro + Commissioni;

1° Settore Numerato – 231,15 euro + Commissioni;

2° Settore Numerato – 190,90 euro + Commissioni;

3° Settore Numerato – 144,90 euro + Commissioni;

4° Settore Numerato – 110,40 euro + Commissioni;

5° Settore Numerato – 87,40 euro + Commissioni;

6° Settore Numerato – 64,40 euro + Commissioni.

Ma non ci sono solo i biglietti standard: da tempo gli artisti propongono anche pacchetti Vip, pensati per chi desidera vivere l’evento a 360 gradi, con prezzi decisamente più alti: