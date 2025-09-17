Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Renato Zero torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo progetto che unisce musica, spettacolo e il rapporto speciale con il suo pubblico. In attesa del nuovo album “L’Orazero”, in uscita il 3 ottobre e già disponibile in pre-order e pre-save, l’artista ha annunciato il tour che animerà i palasport italiani nei primi mesi del 2026. La serie di concerti arriva a 2 anni di distanza dall’ultimo tour Autoritratto composto da 14 tappe, per un totale di 38 spettacoli. Un lungo viaggio iniziato ad aprile con una ripresa estiva e conclusa poi in autunno nei maggiori palasport italiani. Per L’Orazero Tour invece sono state ufficializzate finora solo le prime 23 date.

Un progetto tra passato e futuro

Dopo oltre 50 anni di carriera, il cantautore si prepara a proporre una scaletta che mescola i suoi brani più amati alle 19 tracce inedite del nuovo album. Un percorso che, come ha spiegato l’artista, è pensato come “un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno con le proprie radici, regole, bisogni e contraddizioni”. Il tour prenderà il via a gennaio e si concluderà ad aprile 2026, toccando alcune delle principali città italiane.

Come acquistare i biglietti dei concerti di Renato Zero

I biglietti dei concerti di Renato Zero saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 18 settembre sui siti ufficiali renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati Vivaticket. Gli iscritti all’Associazione Culturale Fonopoli potranno usufruire di una prevendita riservata, con la possibilità di acquistare i biglietti in anticipo rispetto al pubblico generale. Per tutti gli altri fan, i biglietti saranno acquistabili anche tramite TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici autorizzati.

Le date del tour

La tournée “L’Orazero in Tour” prevede 23 appuntamenti distribuiti nei primi quattro mesi del 2026. Queste le date annunciate:

24 gennaio Roma, Palazzo dello Sport

25 gennaio Roma, Palazzo dello Sport

28 gennaio Roma, Palazzo dello Sport

29 gennaio Roma, Palazzo dello Sport

31 gennaio Roma, Palazzo dello Sport

1 febbraio Roma, Palazzo dello Sport

11 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

12 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

14 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

15 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

7 marzo Torino, Inalpi Arena

8 marzo Torino, Inalpi Arena

11 marzo Mantova, Palaunical

13 marzo Mantova, Palaunical

18 marzo Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

20 marzo Conegliano, Prealpi San Biagio Arena

24 marzo Bologna, Unipol Arena

28 marzo Pesaro, Vitrifrigo Arena

4 aprile Eboli, Palasele

8 aprile Bari, Palaflorio

9 aprile Bari, Palaflorio

15 aprile Messina, Palarescifina

16 aprile Messina, Palarescifina

Sono sei le date previste a Roma, quattro quelle a Firenze, mentre due a Torino, Mantova, Conegliano, Bari e Messina. Il tour di Renato Zero toccherà anche le città di Eboli, Pesaro e Bologna. In attesa di capire l’andamento delle vendite c’è già chi ipotizza la possibilità di ulteriori date che si aggiungeranno al calendario pubblicato. Già nel precedente tour le date annunciate furono solo dieci ma dopo i primi sold out i concerti aumentarono e videro il cantautore esibirsi da marzo fino a novembre.