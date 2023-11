Suns fa rivivere Maradona

Il luxury buyer “Michele Franzese Moda” ospita in esclusiva la limited edition D10S realizzata da Suns in onore di Maradona.

Il mito di Diego Armando Maradona rivive nella città che più di tutte celebra il suo talento: Napoli. Il luxury multibrand Michele Franzese Moda ospita in esclusiva la limited edition D10S realizzata da Suns in soli 345 pezzi, come i gol segnati dal campione argentino nel corso della sua carriera.

Questo rende ogni articolo unico nel suo genere. Indossando un capo della Limited Edition SUNS/D10S, si abbraccia la forza e la grinta di un campione, portando con te un pezzo di storia del calcio. Indossare ogni capo con orgoglio, porta alla consapevolezza che l’eredità di Maradona vive in ogni passo che fai.

La collezione vista da vicino

La capsule è composta da due capispalla, pezzi hero del progetto, a cui si aggiungono due felpe, due t-shirt, un capellino e uno zaino. I capispalla in nylon super confort water repellent vantano un’imbottitura iniettata termo light per garantire calore e dinamicità.

Il patch jacquard sul petto richiama il logo D10S, fondendo il ‘piede d’oro’ del calciatore e il gol realizzato nel 1986 con la ‘mano de Dios’. Sul braccio sinistro è presente il logo Suns in termo mylar oro. Infine. L’interno del capo ha una fodera in nylon light touch con stampa digitale del piede di Dios e tape jacquard logato.

Infine, l’interno del capo ha una fodera in nylon light touch con stampa digitale del piede di Dios e tape jacquard logato. La limited edition è possibile acquistarla in esclusiva all’interno del negozio oltre che sui due rispettivi siti.

Il Napoli di Maradona

Dedizione, unione e voglia di appartenenza ad una maglia e di far parte di una grande famiglia: valori che tutti i giorni Suns vuole trasmettere a quanti entrano a far parte dalla sua squadra e che anche Maradona riusciva sempre a suscitare nello spogliatoio ed in ogni singola partita.

“Questa capsule – spiega in un’intervista Michele Franzese, fondatore della boutique nel cuore della città partenopea – nasce dal grande rapporto che connette Maradona al Calcio Napoli. Questo legame si esplicita in maniera indissolubile nel mio store perché negli anni ’80 Maradona si affacciava spesso da una delle finestre dei locali, allora sede della società sportiva diretta da Corrado Ferlaino. Grazie anche al rapporto con Stefano Ceci, amico e socio di Maradona, è nato questo fantastico progetto ideato per rivivere i memorabili vecchi tempi e la fantastica vittoria del primo scudetto nel 1987″.