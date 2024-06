L’inglese Neil Barrett eleva il quotidiano alla settimana della moda

Lo stilista propone per la collezione Spring/Summer 2025 una silhouette semplice ed elegante, dove un particolare preso in prestito dal mondo sartoriale si sposta dal completo formale a contesti diversi.

Fonte: Ufficio stampa Neil Barrett presenta la la collezione Spring/Summer 2025

Elevare il quotidiano attraverso dettagli di sartoria classica. Ancora una volta lo show di Neil Barrett a Milano lascia il segno nel panorama della moda maschile grazie alla lussuosa sobrietà dei tessuti e dei tagli. Il tutto accompagnato da un’idea che rivoluziona anche il dettaglio più classico. Da Cary Grant a Jay Gatsby e James Bond, la pochette e il fazzoletto bianco da abito simboleggiano un emblema senza tempo di eleganza. Nella collezione Primavera/Estate 2025, questo simbolo sartoriale viene riprodotto e applicato su una gamma di capi inaspettati: t-shirt, camicie, felpe e giacche Harrington. Un particolare sartoriale si sposta dal completo formale a contesti diversi. La funzionalità può diventare decorazione e il quotidiano può trasformarsi in un’occasione. I tessuti sono pregiati e inaspettati, cambiandone il contesto.

La lucentezza del raso Duchesse e del taffetà leggero strutturato sono caratterizzati da elementi tecnici che elevano e danno vita a capispalla, blazer, camicie e pantaloni. I loro volumi si posano in modo diverso sul corpo, modificando la sua forma, contrastati da popeline di classico cotone e puro drill. Il colore si focalizza su sfumature di blu, grigi chiari, una palette di neutri e marrone. Colori che sono ravvivati, arricchiti da tonalità vivaci come gioielli: rosa alabastro, bordeaux, ocra e oro.

Riprendendo un concetto introdotto la scorsa stagione, di capi tagliati in maniera pensata, qui dei reggi maniche sono integrati nei capispalla e in tutta la collezione, trasformando il modo in cui vengono indossati. La parte inferiore degli arti è lasciata libera, dando un senso di movimento e di freschezza. Un’elevazione del lavoro, dello scopo, di sé stessi. Neil Barrett offre agli spettatori una collezione pulita ed elegante, composta di capi essenziali ben fatti, disegnando una silhouette fresca e moderna. «Con dettagli presi in prestito dal mondo sartoriale voglio elevare il guardaroba di tutti i giorni. Sono particolari apparentemente semplici, ma che sono pensati attentamente e fanno la differenza», commenta lo stilista.

Il designer inglese

Nato in Inghilterra, discende dalla quarta generazione di sarti militari. Neil Barrett ha studiato presso la Saint Martins e il Royal College of Art. Subito dopo la sua laurea, viene assunto per lavorare da Gucci, dove è ricopre il ruolo di Senior Men’s Designer. Dopo cinque anni da Gucci, Neil contatta il CEO di Prada Patrizio Bertelli per proporgli di creare una linea uomo: Prada Menswear nasce con Neil Barrett come Design Director.

La sfilata ha dato la possibilità di accedere anche ad una cinquantina di persone e fan del brand, con posto standing.

Fonte: Matteo Calzaretta

Il suo lavoro per Prada Uomo e Prada Sport è stato estremamente influente e determinante nel gettare le basi di quello che oggi viene chiamato minimalismo maschile. Fedele ai codici del guardaroba maschile, Neil Barrett rivisita il tailoring attraverso forme e volumi sempre attuali, combinando precisione sartoriale ed elementi sportswear. Nel 2000 sceglie di lasciare il suo lavoro dei sogni e di sfidare sé stesso aprendo il proprio omonimo brand.

Il brand nel dettaglio

Neil Brand è un marchio luxury di nicchia ed è conosciuto per la creazione di capi dal design innovativo e distintivo. Bilanciando innovazione fashion e indossabilità, Neil Barrett propone una moderna interpretazione dell’uniforme quotidiana maschile i cui tratti distintivi sono la grande attenzione alla vestibilità, la ricerca costante sui tessuti e la presenza di dettagli curati nei minimi particolari.

Negli anni il brand è stato scelto, per occasioni mondane e momenti privati, da attori, musicisti e sportive tra cui Brad Pitt, Ewan McGregor, Mark Ruffalo, Orlando Bloom, Jamie Dornan, Justin Timberlake e James Harden.