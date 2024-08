Hugo X Les Benjamins: un viaggio attraverso le culture

Fonte: Ufficio stampa HUGO x Les Benjamins

Per l’Autunno-Inverno 2024, HUGO unisce le forze con il marchio turco di streetwear Les Benjamins, per lanciare una collezione che esplora l’interculturalità, dove l’Oriente incontra l’Occidente. Più che una collaborazione, l’abbinamento dei due marchi segna una celebrazione di storie condivise, dialoghi culturali e del potere unificante dell’espressione creativa attraverso una narrazione riflessiva. Fondato nel 2011 dal designer e fotografo Bünyamin Aydin, Les Benjamins è salito alla ribalta dello streetwear di lusso, fondendo il patrimonio turco con la cultura contemporanea attraverso storie avvincenti e una filosofia di design unica. HUGO, noto per la sua impareggiabile sartorialità e per il suo stile street, porta la sua storica maestria nella partnership con Les Benjamins.

HUGO x Les Benjamins è una collezione che combina l’estetica audace ed eclettica del Medio Orientecon il mood moderno della sartoria HUGO. La selezione di 18 pezzi comprende capi maschili, femminili e genderless. Per quanto riguarda l’abbigliamento maschile, i capi di punta sono un coordinato con bordi grezzi, un bomber in stile varsity e un abito doppiopetto squadrato, oltre a pezzi più basici come T-shirt grafiche e una felpa con una stampa con il cigno.

Un coordinato, con blazer sartoriale e gonna abbinata, è presente anche collezione femminile, che comprende altri modelli come pantaloni a gamba larga, canottiere, calze e una rivisitazione contemporanea della classica camicia bianca. Il segmento gender-neutral della capsule presenta un trench nero e un bucket hat.

In tutta la collezione, l’iconografia ricorrente intreccia una storia di amore, unità e fiducia. L’emblema di un cigno abbozzato funge da simbolo di unità tra Turchia e Germania, mentre i dettagli in rosa ricamato indicano l’amore duraturo che unisce famiglie e partner, nonostante le distanze che possono separarli. Spicca anche un’insegna a doppia chiave, che riconosce la forza dei “Key Kids“: i figli dei Gastarbeiter, che portavano al collo le chiavi di casa. Dimostrando indipendenza e responsabilità fin da piccoli, tornavano a casa trovandola vuota mentre i genitori lavoravano. L’emblema della doppia chiave non solo onora la resilienza, ma simboleggia l’ambizione della capsule di aprire le porte alle nuove generazioni, offrendo loro un percorso per creare le proprie narrazioni.

A complemento di questi motivi, la targhetta con il logo HUGO x Les Benjamins aggiunge un tocco d’autore a ogni pezzo, unendo la collezione sotto una bandiera di eccellenza collaborativa.

Il lancio della capsule è accompagnato da una campagna che esplora l’esperienza di crescere come turco in Germania. Scattata a Berlino da Furkan Cetin e Nina Raasch, la campagna presenta una serie di ritratti e video intimi che mettono in evidenza diverse narrazioni personali, guidati da un cast creativo: il rapper Apsilon, le modelle Tijen Ekici, Kisha Hahn e Simo Baakoun, l’artista performativa Azama Bashir e lo scrittore e creativo Arinc Cemal.