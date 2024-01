Al Pitti arriva U.S. Polo Assn., un brand senza tempo

Fonte: Ufficio stampa Pitti Immagine. Al Pitti arriva U.S. Polo Assn.

La kermesse di Pitti Immagine 105 ha aperto oggi le danze.

U.S. Polo Assn., marchio ufficiale della United States Polo Association, presenta alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo, la Fall/Winter Collection 2024-25. Il tema della 105esima edizione di Pitti Immagine Uomo è “ Pitti Time “, un messaggio che sottolinea il significato del tempo per la fashion Industry. La moda a volte accelera il passo con innumerevoli collezioni capsule e collaborazioni, e a volte si prende il suo tempo, concentrandosi su pezzi emblematici e di lusso.

Meet & Greet in programma domani

Domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 11:30 nello stand U.S. Polo Assn. è stato organizzato un Meet & Greet con ospiti di eccezione: la squadra maschile della Nazionale italiana di polo, formata da Stefano Giansanti, Giordano Magini, Goffredo Cutinelli Rendina e Henry Elser. Quattro giocatori che in sella ai loro cavalli rappresentano il nostro paese in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio stampa Pitti Immagine.

È l’occasione per presentare la divisa ufficiale della Nazionale italiana di Polo, realizzata in esclusiva da U.S. Polo Assn. e costituita da una giacca destrutturata in jersey, di colore blu scuro, caratterizzata dalla scritta: “Team Italia FISE”.

Hybrid, Neutrals, Timeless, Velvet Corduroy, Ivy league e Premiu

La collezione U.S. Polo Assn. Fall Winter 2024-25 è suddivisa in tematiche di prodotto e affinità di stile. La prima linea è Hybrid, che racchiude capi caratterizzati con particolari tecnologie protettive che permettono un adattamento climatico performante. Tessuti trilaminati abbinati a nylon stretch, imbottiture in piuma eco-friendly arricchite da nastrature termoadesive che formano un design 3D con dettagli ricercati come zip di tipo water repellente. Una combinazione che consente un uso daywear funzionale e versatile.

Segue la linea dei Neutrals, pensata con tonalità neutre abbinate alla morbidezza di capi dallo stile essenziale, che coniugano l’eleganza di un tessuto laniero col comfort di un piumino. Filati pregiati di maglieria lambswool e cashmere combinati a nylon antivento, morbidi jersey garzati in tutte le tonalità dei colori caldi mélange.

Fonte: Ufficio stampa Pitti Immagine.

Timeless esce dal mondo dello sportswear per andare incontro alla dimensione quotidiana, con icone del daywear maschile e femminile. La collezione è formata da capi iconici senza tempo, realizzati con materiali pregiati e durevoli, che diventano must-have nella vita quotidiana. Le forme e le silhouettes sono state reinventate attraverso un design essenziale che celebra le forme basic. Una perpetua evoluzione dell’immutabilità e dell’eleganza del brand.

Ivy league è invece una linea che rimanda alla tradizione e allo spirito dei college americani, contraddistinta da dettagli sofisticati, come le righe multicolor in filati mélange realizzati su felpe e maglie in morbido lambswool. Spicca anche la collezione Velvet Corduroy, che racchiude il lancio dell’iconic pants in mille righe e dalle nuances brillanti, oltre al velluto declinato in una versione tailoring con blazer, pantaloni e piumini.

Per finire anche la linea Premium, una capsule collection realizzata da materiali di alto pregio: jersey in cotone pettinato, filati di maglieria cardati misto cashmere, tessuti nylon e poliestere rigenerati con mano microfibra, baby corduroy e flanelle di cotone ultraleggere.