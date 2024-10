Loro Piana veste l’uomo inaugurando un nuovo capitolo per i suoi cento anni

Fonte: Ufficio stampa Loro piana Loro Piana Spring Summer 2025 Men's Collection

Il lino secondo Loro Piana, caratterizzato dall’inconfondibile e secolare savoir-faire, dà un senso di eleganza del tutto personale; mescolato a fibre che hanno fatto la storia del marchio, come il cashmere, la seta e la lana Sopra Visso, è declinato in forme disinvolte con dettagli fortemente legati allo stile unico di Sergio e Pier Luigi.

Fonte: Ufficio stampa Loro piana

Con un’eredità di 150 anni e il ricco archivio di tessuti di Solbiati, rinomata azienda di lino acquisita dalla Maison più di dieci anni fa, il tessuto rimane l’inizio del viaggio di Loro Piana nel dare forma a una visione senza tempo e contemporanea, in cui il tatto e la trama sono importanti quanto il modo in cui gli abiti dialogano con il corpo.

Texture e forme più leggere

La collezione presenta un’interpretazione del lino, con texture e forme sempre più leggere man mano che la primavera avanza verso l’estate, passando dall’intensità tattile del Linen Tweed all’innovazione tecnica del Linen Storm, dal virtuoso fascino del Lotus Flower alla flessuosità del Linen Flower.

Fonte: Ufficio stampa Loro piana

La morbidezza, sia nella texture che nella costruzione, è il valore fondamentale che definisce l’approccio di Loro Piana all’abbigliamento maschile, condensato in capi che si muovono con naturalezza sul corpo e intorno ad esso, suggerendo disinvoltura e connessione con l’ambiente.

La collezione vista da vicino

I blazer destrutturati, l’iconica giacca Spagna in una tonalità marrone chiaro e le fluide shirt jacket, così come i bomber in pelle scamosciata e i blazer in maglia, sono pensati per dare un senso di eleganza a un uso informale. I cappotti sono lunghi e spaziosi e disegnano una silhouette longilinea. Lo spirito outdoor, intrinseco nell’uomo Loro Piana, è rappresentato dalle giacche a vento rosse dal sapore nautico e dall’iconica giacca Horsey in marrone. La sartoria è morbida con giacche e camicie senza colletto, che si abbinano ai completi nella stessa palette. I blazer sono indossati con bermuda ampi, mentre il denim di varie trame è declinato in giacche e pantaloni di ispirazione workwear e camicie chambray.

Fonte: Ufficio stampa Loro piana

Per la sera dominano il bianco e nero, con linee morbide e disinvolte che contraddistinguono lo stile Loro Piana. I pezzi includono la giacca Spagna con dettagli in raso, gli smoking doppiopetto in lana e seta e le camicie Spagna con collo alto che eliminano i papillon.

Fonte: Ufficio stampa Loro piana

I look sono completati da stringate, babouches e sandali. La borsa oversize Bale, in pelle, in versione hobo, e la versione weekender della Loom, l’iconica borsa che ricorda il drappeggio del tessuto sul subbio di un telaio, da cui deriva il nome e la forma, sono declinate in lino e animazioni in pelle.

Questa stagione, l’eyewear è messo in risalto da una collezione di occhiali da sole ad alte prestazioni con lenti sofisticate ed eleganti dettagli d’autore, meticolosamente realizzati in acetato e metalli pregiati in Giappone da maestri artigiani. Le montature prendono il nome da capi iconici di Loro Piana come Traveller, André, Icer e Roadster.