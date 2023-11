Fonte: 123RF Emilia Romagna e Pompei premiate dal National Geographic

National Geographic Traveller ha individuato 30 luoghi ed esperienze che ha inserito nella sua “cool list” 2024, ovvero una lista dei posti migliori da visitare il prossimo anno, dove hanno trovato posto due bellezze italiane.

I posti citati, di cui circa la metà si trova in Europa e quindi facilmente raggiungibili anche dall’Italia, sono stati selezionati dalla rivista per l’ottimo cibo, i musei e la vita notturna.

Vediamo, nel dettaglio, le esperienze, i luoghi e gli eventi premiati.

Due italiane premiate da National Geographic

Nell’elenco stilato da National Geographic – dove sono stati considerasti sia interi territori (regionali e statali) che singole città e attrazioni turistiche ed eventi – tra i migliori posti dove andare nel 2024 troviamo due italiane, ovvero l’Emilia Romagna e Pompei.

Nel primo caso, la rivista consiglia di visitare la regione anche in occasione del Tour de France che prenderà il via in Italia la prossima estate, nei villaggi e nei paesaggi ricoperti di vigneti dell’Emilia Romagna. Nello specifico, il suggerimento è quello di non perdersi il traguardo nella località balneare di Rimini, ma di passare anche da Bologna al termine della seconda tappa per godere della celebre cucina.

A coloro che vogliono approfondire l’antica in Italia, inoltre, il National Geographic ha suggerito di recarsi a Pompei (già premiata dal Time), patrimonio mondiale dell’UNESCO, raggiungibile da Roma (una delle tappe più popolari tra i turisti in Italia) in meno di due ore grazie a un nuovo treno diretto dalla Città Eterna.

La lista completa

Sono tanti e altrettanto interessanti i posti inseriti da National Geographic nella sua “cool list” del 2024. Idee, spunti e suggerimenti che di certo possono essere inseriti anche nelle nostre personali liste di cose da fare, vedere o visitare il prossimo anno.

Ecco l’elenco completo dei luoghi da vedere:

Alpi Albanesi, in Albania , definite regno di cime carsiche frastagliate è un sogno per gli escursionisti, dove le linci vagano per foreste di abeti rossi e fiori selvatici ricoprono i fondovalle;

, definite regno di cime carsiche frastagliate è un sogno per gli escursionisti, dove le linci vagano per foreste di abeti rossi e fiori selvatici ricoprono i fondovalle; Belfast, Irlanda del Nord , città che è stata paragonata a un fiore che è riuscito a crescere in un terreno difficile;

Emilia-Romagna, in Italia, per un meraviglioso e ottimo tour gastronomico;

, città che è stata paragonata a un fiore che è riuscito a crescere in un terreno difficile; Emilia-Romagna, in Italia, per un meraviglioso e ottimo tour gastronomico; Galloway e Ayrshire , Scozia meridionale, per l’originale riserva della biosfera scozzese;

, Scozia meridionale, per l’originale riserva della biosfera scozzese; Nordland, Norvegia , per i ghiacciai e le vette altissime, ma anche le piccole città di pescatori e i villaggi remoti, dove le tradizioni Sámi si svolgono sotto il sole di mezzanotte o l’aurora boreale;

, per i ghiacciai e le vette altissime, ma anche le piccole città di pescatori e i villaggi remoti, dove le tradizioni Sámi si svolgono sotto il sole di mezzanotte o l’aurora boreale; North Yorkshire, Inghilterra , per godere della campagna dello Yorkshire e degli splendidi paesaggi incontaminati;

, per godere della campagna dello Yorkshire e degli splendidi paesaggi incontaminati; Pompei, Italia , per la storia archeologica e la visita a uno dei siti archeologici più importanti in Italia;

, per la storia archeologica e la visita a uno dei siti archeologici più importanti in Italia; Saimaa, Finlandia , soprattutto per avere un assaggio dei laghi nella Regione Europea della Gastronomia;

, soprattutto per avere un assaggio dei laghi nella Regione Europea della Gastronomia; Tartu, Estonia , Città della Letteratura UNESCO selezionata come una delle tre Capitali europee della cultura per il 2024, insieme a Bad Ischl in Austria e Bodø in Norvegia;

, Città della Letteratura UNESCO selezionata come una delle tre Capitali europee della cultura per il 2024, insieme a Bad Ischl in Austria e Bodø in Norvegia; La Valletta, Malta , per le sue terrazze panoramiche situate sopra uno scintillante lungomare, i balconi in legno delle case a schiera che sovrastano le strade strette e il clima caldo tutto l’anno;

, per le sue terrazze panoramiche situate sopra uno scintillante lungomare, i balconi in legno delle case a schiera che sovrastano le strade strette e il clima caldo tutto l’anno; ​Il deserto di Atacama, Cile , una nuova oasi nel luogo più arido della Terra;

, una nuova oasi nel luogo più arido della Terra; Lima, Perù , definita una stella culinaria anche per quello che a livello gastronomico ha da offrire (È stata l’unica città con due posti nella top 10 degli ultimi premi World’s 50 Best Restaurants);

, definita una stella culinaria anche per quello che a livello gastronomico ha da offrire (È stata l’unica città con due posti nella top 10 degli ultimi premi World’s 50 Best Restaurants); New York, USA, che nel 2024 celebra i cento anni dalla creazione dei parchi statali e l’apertura dell’American LGBTQ+ Museum nell’Upper West Side, con diversi interessanti eventi;

che nel 2024 celebra i cento anni dalla creazione dei parchi statali e l’apertura dell’American LGBTQ+ Museum nell’Upper West Side, con diversi interessanti eventi; Miami, Florida , che nel 2024 è protagonista di diversi eventi culturali;

, che nel 2024 è protagonista di diversi eventi culturali; Dominica, isola dei Caraibi, la cui costa viene spesso ignorata dai visitatori ma che ospita al suo interno panorami e luoghi magnificamente selvaggi;

la cui costa viene spesso ignorata dai visitatori ma che ospita al suo interno panorami e luoghi magnificamente selvaggi; Nuova Scozia, Canada , soprattutto nell’agosto 2024, quando la sua comunità acadiana, fondata 400 anni fa, sarà sotto i riflettori, poiché il Congrès Mondial Acadien (Congresso mondiale acadiano) si svolgerà tra i villaggi all’estremità sud-occidentale;

, soprattutto nell’agosto 2024, quando la sua comunità acadiana, fondata 400 anni fa, sarà sotto i riflettori, poiché il Congrès Mondial Acadien (Congresso mondiale acadiano) si svolgerà tra i villaggi all’estremità sud-occidentale; Texas, USA , quando in occasione della prossima eclissi il Texas Eclipse Festival, appena fuori Austin, celebrerà quattro giorni di musica dal vivo, conferenze di relatori esperti ed esperienze artistiche coinvolgenti. Gli appassionati dello spazio possono anche partecipare a un tour specializzato con aziende come Intrepid Travel, che combinerà l’eclissi con visite all’osservatorio, sessioni di osservazione delle stelle e visite alla storica Fredericksburg, con la sua eredità tedesca e le emergenti cantine locali;

, quando in occasione della prossima eclissi il Texas Eclipse Festival, appena fuori Austin, celebrerà quattro giorni di musica dal vivo, conferenze di relatori esperti ed esperienze artistiche coinvolgenti. Gli appassionati dello spazio possono anche partecipare a un tour specializzato con aziende come Intrepid Travel, che combinerà l’eclissi con visite all’osservatorio, sessioni di osservazione delle stelle e visite alla storica Fredericksburg, con la sua eredità tedesca e le emergenti cantine locali; Penisola dello Yucatan, Messico , per scoprire ed innamorarsi delle antiche culture dei Maya;

, per scoprire ed innamorarsi delle antiche culture dei Maya; Ibera, Argentina , che grazie agli sforzi di rinaturalizzazione delle zone umide ha visto la biodiversità rinascere, con creature e animali osservabili solo in questa parte di mondo;

, che grazie agli sforzi di rinaturalizzazione delle zone umide ha visto la biodiversità rinascere, con creature e animali osservabili solo in questa parte di mondo; Akagera, Ruanda , in occasione del suo 90° anniversario nel 2024, quando il Parco Nazionale Akagera di 433 miglia quadrate è un mosaico di paludi, savana e boschi che pullulano di fauna selvatica;

, in occasione del suo 90° anniversario nel 2024, quando il Parco Nazionale Akagera di 433 miglia quadrate è un mosaico di paludi, savana e boschi che pullulano di fauna selvatica; Foreste di Andrefana, Madagascar , nei meravigliosi fianchi occidentali del Madagascar e tra le bellezze della riserva naturale rigorosa di Tsingy de Bemaraha, patrimonio mondiale dell’UNESCO;

, nei meravigliosi fianchi occidentali del Madagascar e tra le bellezze della riserva naturale rigorosa di Tsingy de Bemaraha, patrimonio mondiale dell’UNESCO; Sierra Leone , grazie al nuovo aeroporto questa bellezza naturale più facile che mai da visitare;

, grazie al nuovo aeroporto questa bellezza naturale più facile che mai da visitare; Sikkim, India , un regno himalayano fantastico da esplorare, opportunità di trekking e possibili passeggiate più brevi in questa terra di ghiacciai, dove i pendii sono luminosi di rododendri e le foreste ospitano i panda rossi.

, un regno himalayano fantastico da esplorare, opportunità di trekking e possibili passeggiate più brevi in questa terra di ghiacciai, dove i pendii sono luminosi di rododendri e le foreste ospitano i panda rossi. Tainan, Taiwan , la città più antica del paese festeggia il suo 400esimo compleanno ed ha in programma diversi interessanti eventi nel 2024;

, la città più antica del paese festeggia il suo 400esimo compleanno ed ha in programma diversi interessanti eventi nel 2024; Xi’an, Cina , che solo nel 2022 ha registrato l’apertura di 382 nuovi musei, incluso il Museo Archeologico dello Shaanxi di Xi’an;

, che solo nel 2022 ha registrato l’apertura di 382 nuovi musei, incluso il Museo Archeologico dello Shaanxi di Xi’an; Vittoria, Australia, attingendo a una ricca storia di bagni termali all’aria aperta, acque ricche di minerali che gorgogliano nel sottosuolo, per un viaggio su strada di 560 miglia, passando dalla capitale dello stato Melbourne.

A questi luoghi, infine, si aggiungono le esperienze che secondo National Geographic vale la pena fare nel 2024, ovvero: