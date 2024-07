Ecco alcune delle mete più convenienti per un viaggio last minute ad agosto 2024: le destinazioni più economiche e i pacchetti vacanza da non perdere

Fonte: 123RF Vacanze agosto 2024, le mete più economiche

Se non avete ancora prenotato la vostra vacanza estiva e state cercando un’opzione last minute ma conveniente, questo potrebbe essere il momento migliore per scegliere dove andare. Concentrandoci in particolare su agosto, di seguito i dati dati aggiornati sui prezzi delle vacanze per l’estate 2024.

Posti incantevoli ma anche economici, persino per chi non ha ancora deciso. Queste destinazioni offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo senza compromettere l’esperienza.

Agadir e Taghazout, Marocco

Se state cercando una vacanza all-inclusive, Agadir e Taghazout in Marocco rappresentano due delle mete più economiche per l’estate 2024. Con una temperatura media di circa 26°C in agosto, questa località costiera offre un clima più mite rispetto alle regioni interne del paese. Agadir è famosa per la sua lunga spiaggia sabbiosa e il vivace lungomare, mentre Taghazout è il paradiso dei surfisti con un’atmosfera più rilassata. I pacchetti all-inclusive per una settimana partono da circa 1.200 euro a persona, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo anche in piena stagione, nel periodo più richiesto dell’estate.

Dalaman e Bodrum, Turchia

Dalaman, situata sulla costa sud-ovest della Turchia, è l’opzione più economica per le vacanze 2024. I pacchetti per una settimana partono da circa 1.217 euro a persona. Dalaman è ben nota per le sue spiagge incantevoli e le opportunità per escursioni nei dintorni, come il famoso Blue Lagoon di Olu Deniz. Per chi preferisce una sistemazione più economica, anche le opzioni di soggiorno con solo pernottamento, bed and breakfast o mezza pensione sono molto vantaggiose, con prezzi medi intorno a 900 euro a persona.

Un’altra meta turca da considerare , altrettanto economica rispetto ad altre destinazioni ad agosto, è Bodrum, che offre pacchetti per vacanze economiche a partire da circa 925 euro a persona per soggiorni self-catering o solo pernottamento. Bodrum è famosa per la sua vivace vita notturna e le sue splendide spiagge, e rappresenta una scelta ideale per chi cerca una combinazione di cultura e relax.

Kalymnos, Grecia

Per coloro che sono in cerca di una vacanza più tranquilla e a buon prezzo, l’isola di Kalymnos in Grecia è una scelta eccellente. Questo piccolo gioiello dell’Egeo rimane una delle mete più economiche per soggiorni self-catering o solo pernottamento, con pacchetti che partono da circa 970 euro a persona. Kalymnos è conosciuta per le sue calette nascoste e le acque cristalline, ed è raggiungibile con un breve tragitto in traghetto da Kos. Anche se potrebbe richiedere un po’ più di pianificazione per il trasporto, l’isola offre un’atmosfera rilassata e un’ottima cucina locale.

Tenerife e Lanzarota, Isole Canarie

Tenerife è famosa per il suo clima subtropicale tutto l’anno, spiagge dorate e paesaggi vulcanici spettacolari. Potete esplorare il Monte Teide, il vulcano più alto della Spagna, o rilassarvi sulle spiagge di sabbia nera o dorata. Nel mese di agosto ci sono pacchetti, che comprendono alloggio + volo (1.000 euro a persona) che, se prenotati ora, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo per un’esperienza esotica senza spendere una fortuna.

Un’altra isola da valutare, con paesaggi vulcanici unici e spiagge mozzafiato, è Lanzarote. Al momento, in alcuni tra i siti di viaggio specializzati in offerte last minute, ci sono pacchetti in strutture all-inclusive che partano da circa 985 euro a persona per 7 notti. In questo caso, però, non è compreso il volo. .

Costa del Sol, Spagna

La Costa del Sol, situata nella regione andalusa della Spagna, è famosa per il suo clima mite tutto l’anno e le sue lunghe giornate di sole. È una meta perfetta per coloro che desiderano una vacanza di relax sulla spiaggia senza spendere una fortuna. Proprio perché non è una meta popolare come altre destinazioni spagnole, in questo caso, con un po’ di ricerca, è possibile trovare sistemazioni (solo alloggio) a partire da 600 euro a persona per una settimana. Considerando il volo, quindi, è possibile prenotare una vacanza ad agosto last minute spendendo, ad oggi, poco più di 1000/1200 euro a persona.