I posti più belli del mondo secondo il Time: due sono italiani

Tra i 50 luoghi più belli e suggestivi al mondo da visitare nel 2023, secondo il Time, non potevano mancare delle destinazioni italiane. Nella lista di quest’anno selezionata dalla celebre rivista americana, sono due le mete suggerite nel nostro Paese: Napoli e l’isola di Pantelleria.

I posti più belli del mondo per il Time: la lista

Con una carrellata di foto e paesaggi mozzafiato, la rivista ci fa fare un viaggio in giro per il pianeta dalla Dominica a Barcellona, dalle aurore boreali di Churchill in Canada al deserto del Wadi Rum della Giordania, dalle spiagge dell’isola tedesca di Sylt alla riapertura dopo anni del Grand Egyptian Museum a Gyza e Saqqara, e ancora lo Yosemite National Park in California, la città colombiana di Medellin, che vive un’esplosione culturale dopo la scomparsa di Pablo Escobar, e la poco conosciuta Timisoara in Romania (qui abbiamo elencato le città più care del mondo).

Il noto bisettimanale statunitense ha stilato la lista dei luoghi da non perdere nel 2023 tramite la rete internazionale di corrispondenti e collaboratori, favorendo i posti sparsi nel mondo che “offrono esperienze nuove ed entusiasmanti”. Quest’anno la mappa del Time delle destinazioni più belle non si limita solo a un semplice elenco, ma riporta anche un approfondimento meta per meta con i consigli per i viaggi.

I posti più belli del mondo secondo il Time: Napoli e Pantelleria

Tra le tante mete quest’anno figurano anche due gioielli dell’orizzonte paesaggistico e culturale italiano. Un riconoscimento celebrato anche dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “Il Time incorona Napoli e Pantelleria, luoghi da visitare nel 2023. Si tratta di un importante riconoscimento delle bellezze culturali e paesaggistiche dell’Italia e in particolare del nostro Sud che vive una stagione di grande attrazione turistica”.

“La frase ‘vide Napule e po’ muore’ ” scrive la rivista americana nella presentazione della città partenopea “è più vera che mai con l’iconica città che finalmente gode di una reputazione che corrisponde al suo passato dell’età dell’oro. Grazie in parte agli adattamenti HBO e Netflix dei celebri romanzi di Elena Ferrante (i romanzi napoletani e “La vita bugiarda degli adulti” ), Napoli, con il suo mare scintillante, le strade addobbate e l’imponente vulcano, sta vivendo una rinascita.”

Nel sua presentazione il Time consiglia la visita alle Gallerie d’Italia – Napoli che “hanno aperto i battenti nell’estate del 2022, mostrando drammaticamente l’ultimo capolavoro di Caravaggio, il Martirio di Sant’Orsola, insieme a una generosa selezione di opere d’arte dell’Italia meridionale e ceramiche antiche. Anche la quintessenza dell’esperienza turistica napoletana ha rinnovato interesse e studio. Le recenti scoperte a Pompei hanno rinvigorito l’area di 2000 anni, grazie ai ritrovamenti di quattro stanze che aiutano a illustrare com’era la vita per i suoi cittadini della classe media”.

Il magazine suggerisce poi Pantelleria tra le isole da vedere in assoluto, facilmente raggiungibile con i nuovi voli da Roma e Milano, dalla cui costa si vede a occhio nudo la Tunisia e che grazie all’apertura del parco nazionale nel 2016 è diventata una destinazione tutto l’anno e non solo nei mesi estivi (qui per conoscere le spiagge più belle d’Europa).

Lo scorso anno tra i posti da non perdere selezionati dal Time è stata inclusa la Calabria, riconoscimento arrivato nell’anno delle celebrazioni per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace e che invita alla riscoperta della Magna Grecia e di un patrimonio artistico unico al mondo e troppo a lungo dimenticato.