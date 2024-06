U.S. Polo al Polo: un Tributo alla Tradizione a Firenze

Fonte: Ufficio stampa Pitti Al Pitti arriva U.S. Polo al Polo

Nel cuore pulsante di Firenze, tra le storiche mura di piazza Santa Croce, un evento che unisce il fascino del polo all’atmosfera vibrante di Pitti Uomo 106. U.S. Polo Assn., brand iconico che incarna lo spirito dell’eleganza sportiva, sbarca in città con uno tributo al mondo del cavallo e delle tradizioni fiorentine.

Oggi, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri, U.S. Polo Assn. Ha trasformato la piazza in un’arena di emozioni, dove il fascino del polo si unirà al rito millenario del Calcio Storico Fiorentino. Un’esperienza unica che vede protagoniste due grandi passioni della storia italiana, riunite in un evento eccezionale.

Polo Tribute in piazza Santa Croce, un incontro per tutti gli amanti dello sport e della bellezza, con una partita dei veterani del Calcio Storico seguita da un appassionante test match tra le nazionali di Polo di Italia e Francia. Un’occasione unica per ammirare la maestria dei cavalieri e l’eleganza dei cavalli in un contesto straordinario.

«Il polo come il Calcio storico ha radici antichissime e siamo orgogliosi di unire queste due tradizioni» spiega Lorenzo Nencini, CEO di Incom, azienda toscana licenziataria per l’Europa delle linee di abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo e mare di U.S. Polo Assn. «Allo stesso tempo ci auguriamo che l’evento sia la miccia per riaccendere l’interesse in città verso il polo, dopo anni di assenza di questo sport dal parco delle Cascine dove era presente un campo.»

Ma l’impegno di U.S. Polo Assn. va oltre l’evento di piazza Santa Croce. Dopo un 2023 di grande successo, con un fatturato di 62 milioni di euro a livello globale, il brand guarda al futuro con fiducia, puntando al raddoppio del retail europeo nei prossimi quattro anni. «Oggi abbiamo 25 negozi tra diretti e franchising in Europa, con l’obiettivo di raddoppiarli nei prossimi quattro anni, arrivando a 50 punti vendita,» aggiunge Nencini.

Un momento indimenticabile, dove lo spirito del polo si fonde con l’eleganza fiorentina, creando una sinfonia di emozioni e stile. U.S. Polo Assn. porta il suo game nel centro di Firenze, regalando agli appassionati un’esperienza unica e indimenticabile. Ma anche l’occasione per U.S. Polo Assn. di presentare alcune delle sue ultime collezioni, mescolando lo stile classico del polo con le tendenze più contemporanee della moda. Gli ospiti immergersi nell’atmosfera esclusiva del brand, esplorando le creazioni di alta qualità e l’eleganza senza tempo che da sempre contraddistinguono U.S. Polo Assn.

Molte le attività collaterali, come workshop di equitazione, degustazioni enogastronomiche e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia. Un’opportunità unica per vivere appieno lo spirito del polo e scoprire la sua magia, tra tradizione e innovazione. L’evento è un momento di grande impatto culturale e sociale per la città di Firenze. Sotto i cieli fiorentini, tra le antiche mura di pietra, il polo trova una nuova casa e un nuovo pubblico pronto ad accoglierlo con entusiasmo e passione.