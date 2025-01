Si chiude il sipario sul Pitti: un’edizione tra sport ed eleganza

Tra i protagonisti di questa edizione, tre marchi e un’installazione hanno catturato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori: UNNA, Equipment de Vie, Seven Layer System, e lo spazio multifunzionale Knees Up Running Space, un’esperienza immersiva dedicata alla corsa e all’outdoor.

Fonte: Ufficio stampa Pitti Pitti Uomo 107, Firenze. KNEES UP Running Space

La 107ª edizione di Pitti Uomo, dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2025/26, ha dimostrato ancora una volta come la moda possa dialogare con il mondo dello sport. Tra spazi innovativi, nuovi concept e brand emergenti, si delinea una tendenza sempre più marcata: l’integrazione tra estetica, performance e sostenibilità.

Tra i protagonisti di questa edizione, tre marchi e un’installazione hanno catturato l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori: UNNA, Equipment de Vie, Seven Layer System, e lo spazio multifunzionale Knees Up Running Space, un’esperienza immersiva dedicata alla corsa e all’outdoor.

UNNA: il running diventa high-tech e chic

Il brand svedese UNNA, specializzato in prodotti per il running, ha presentato una collezione che combina tecnologia all’avanguardia e design sofisticato. Tra i capi più apprezzati, le giacche antivento ultraleggere, capaci di adattarsi a diverse condizioni climatiche grazie a tessuti termo-sensibili.

Fonte: Ufficio stampa Pitti

Le scarpe da corsa di UNNA, realizzate con materiali riciclati e intersuola in grafene, garantiscono alte prestazioni con un basso impatto ambientale. Il brand ha puntato anche sulla personalizzazione, offrendo un’app dedicata per analizzare i dati di corsa e suggerire il modello ideale. «Il nostro obiettivo è trasformare il running in un’esperienza di lusso accessibile, senza rinunciare alla performance,” ha dichiarato il CEO di UNNA durante l’evento».

Equipment de Vie: l’eleganza incontra il mare

Il brand francese Equipment de Vie, dedicato agli amanti della vela e del lifestyle marino, ha portato una ventata di freschezza nel panorama delle calzature sportive. La nuova collezione si distingue per le scarpe in materiali idrorepellenti e antiscivolo, perfette per le regate ma anche per la vita quotidiana.

Oltre alla funzionalità, il design minimalista delle scarpe e degli accessori nautici riflette l’eleganza senza tempo del mondo marittimo. «Il nostro motto è portare il mare nella vita quotidiana. Eleganza e sportività possono coesistere,” ha spiegato il direttore creativo di Equipment de Vie».

Seven Layer System: Il VORTEX SYSTEM e l’armonia degli strati

Il brand Seven Layer System si è ispirato alla spirale di Archimede per presentare il tema “VORTEX SYSTEM”, un concetto che celebra l’armonia degli strati. Proprio come una spirale che cresce dal centro, la collezione rappresenta una stratificazione modulare e versatile, ideale per le condizioni più estreme e per la vita urbana.

Fonte: Ufficio stampa

Ogni capo, dalle giacche ai pantaloni tecnici, è realizzato con materiali avanzati come Gore-Tex e Primaloft, garantendo massima protezione e un’estetica moderna. «Con il VORTEX SYSTEM vogliamo raccontare l’equilibrio tra tecnologia, design e movimento,” ha spiegato il fondatore di Seven Layer System.»

Knees Up Running Space: la community al centro del running

Un’altra grande novità di questa edizione è stata la collaborazione tra Pitti Uomo e la boutique-caffetteria londinese Knees Up, che ha dato vita al Knees Up Running Space, un’area dedicata al mondo della corsa e all’outdoor.

Situato all’interno della sezione “I Go Out”, il concept unisce moda, sport e convivialità. Lo spazio è stato progettato come una versione temporanea del negozio londinese, dove non solo si possono scoprire brand emergenti, ma anche partecipare a eventi e incontri con la community. «Questo pop-up ci permette di raccontare il nostro progetto e dare visibilità a marchi poco conosciuti,” ha dichiarato Ethan Buttress, responsabile delle operazioni di Knees Up.»

Tra i marchi selezionati nello spazio figurano:Unna (Svezia): già protagonista di Pitti Uomo, il brand propone capi tecnici con un tocco giocoso. Kuta Distance Lab (Svezia): abbigliamento sportivo eco-sostenibile e responsabile. Nnormal (Spagna): creato da Kilian Jornet, unisce funzionalità e sostenibilità per gli sport all’aria aperta. Raide (USA): accessori tecnici per il running, come cinture e marsupi. Soar Running (Regno Unito): maglie ultraleggere in tessuto tecnico per un mix di performance e stile.

Un nuovo paradigma: moda e funzionalità

Pitti Uomo 2025 ha dimostrato che il futuro della moda risiede nella capacità di fondere eleganza e funzionalità. Brand come UNNA, Equipment de Vie e Seven Layer System, insieme a iniziative innovative come il Knees Up Running Space, rappresentano un nuovo paradigma che punta sulla sostenibilità, sulla tecnologia e sulla creazione di community.

In un mondo in cui il confine tra sport e moda è sempre più labile, Firenze si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per lanciare le tendenze che ridefiniranno il nostro modo di vestire, vivere e muoverci.