Oggi la sfilata di Maison Margiela al Pitti con un tributo a Miles Davis

Fonte: Ufficio stampa Pitti Pitti Uomo 107

Da ieri fino al 17 gennaio Firenze diventa il cuore pulsante della moda maschile con Pitti Uomo, e tra i protagonisti di questa edizione c’è MM6 Maison Margiela. «Siamo onorati ed emozionati di essere stati invitati come guest designer di Pitti Uomo il prossimo gennaio, nell’ambito della fiera della moda maschile più importante del mondo. Intendiamo portare lo stile e lo spirito di MM6, creando un progetto di menswear specifico per Firenze», ha dichiarato il brand in un comunicato ufficiale.

La presenza di MM6 segna un ritorno significativo: è infatti dal 2006, con la partecipazione della main lineMaison Margiela, che la maison non calca le scene di Pitti Uomo. Questa volta, la sfilata si terrà il 15 gennaioall’interno di una serra, un contesto intimo e suggestivo scelto per presentare una collezione che esplora il rapporto tra colori, luce e nero, con un omaggio al grande musicista jazz Miles Davis. «Tre scatti del grande musicista sono nel nostro moodboard», ha rivelato in esclusiva a MFF il design team della maison.

Un’estetica anticonformista e innovativa

Dal 1997, anno della sua fondazione, MM6 Maison Margiela ha mantenuto una visione audace e anticonvenzionale, che si riflette anche nella collezione presentata a Firenze. «Il deliberato senso di provocazione è quasi familiare, perché parte dell’essenza di ogni pezzo di MM6. Il brand esplora diverse posture e comportamenti nel qui e ora, che diventano simboli di anticonformismo interiore ed espressioni indipendenti di un guardaroba che celebra la bellezza e le sorprese dell’imperfezione», ha spiegato Francesca Tacconi, coordinatrice degli eventi speciali di Pitti Immagine.

Fonte: Ufficio stampa

La collezione maschile di MM6, lanciata nel 2022, rappresenta un dialogo tra sartorialità decostruita e un’estetica che si nutre di individualità e spontaneità. L’eredità di Martin Margiela è reinterpretata con rispetto, mantenendo vivo lo spirito visionario che ha reso iconico il marchio.

Miles Davis e il legame con l’arte del suono

L’omaggio a Miles Davis non è casuale. Il grande musicista jazz rappresenta una figura che incarna creatività e rottura delle convenzioni, valori centrali anche per MM6. La collezione presentata al Pitti Uomo vuole riflettere questo spirito, portando in passerella una fusione tra musica e moda, tra tonalità vivaci e contrasti profondi.

Un’edizione ricca di grandi nomi

L’annuncio di MM6 Maison Margiela arriva a poche settimane da quello di Setchu, il brand che abbiamo già annunciato sul nostro sito, guidato dal designer giapponese Satoshi Kuwata, il primo guest designer della 107esima edizione del Pitti Uomo. Vincitore di prestigiosi premi come il LVMH Prize e il CNMI Fashion Trust Grant, Kuwata presenterà la sua visione della moda maschile durante l’evento.

Fonte: Ufficio stampa Pitti

La partecipazione di MM6 e Setchu promette di rendere questa edizione di Pitti Uomo un punto di riferimento per innovazione e creatività, dimostrando ancora una volta come il salone fiorentino sia una piattaforma di eccellenza per il menswear internazionale.