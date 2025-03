Fonte: Ufficio stampa Golden Goose Golden Goose inaugura “The Archive of Dreams” a Londra

Golden Goose porta la sua visione unica di artigianalità e personalizzazione a Londra con il pop-up “The Archive of Dreams” presso The Corner Shop di Selfridges. Dal 10 marzo al 12 aprile, questo spazio esclusivo celebra la Co-Creation e il valore delle esperienze condivise, trasformando ogni visita in un viaggio nel cuore del brand.

L’inaugurazione ha visto protagonisti musica, community e celebri friend of the brand, tra cui AJ Odudu, Arielle Free, Kara Marni, Janelle Zhamerova, Nuria Ma e Phoebe Torrance. Un evento speciale che ha dato il via a un mese ricco di creatività e interazione.

Il fascino vintage incontra il savoir-faire contemporaneo

Ispirato alla sede veneziana di Golden Goose, il pop-up “The Archive of Dreams” è un omaggio alla tradizione artigianale e al design senza tempo. Le pareti in legno di recupero, gli oggetti vintage e i dettagli curati evocano un’atmosfera calda e accogliente, un luogo dove ogni elemento racconta una storia di passione e creatività.

Al centro di tutto, un tavolo vintage dedicato alla Co-Creation invita i clienti a dare vita a pezzi unici. Sneakers, capi d’abbigliamento e accessori possono essere personalizzati con patch, charms, spille, cristalli e decorazioni esclusive. Ogni creazione prende forma attraverso tecniche artigianali come distressing, ricami e pittura a mano, rendendo ogni articolo un’opera d’arte personale.

L’angolo “Con Amore”: un tributo ai gesti autentici

Accanto alla Co-Creation, Golden Goose presenta l’area Con Amore, uno spazio ispirato alle botteghe floreali italiane. Qui, il dono diventa un’arte: ogni pacchetto viene rifinito con nastri decorativi curati, mentre i visitatori vengono accolti con caffè, fiori freschi e piccole sorprese. Un angolo che trasforma il concetto di shopping in un’esperienza di condivisione e bellezza autentica.

“Siamo entusiasti di portare la nostra maestria artigianale e il nostro heritage in uno spazio così iconico,” afferma Silvio Campara, CEO di Golden Goose. “Questo pop-up è molto più di un semplice retail space: è un’esperienza immersiva che connette il brand alla community, mettendo il cliente al centro di tutto.”

Novità esclusive e workshop di Co-Creation

Ogni settimana, The Corner Shop ospiterà focus speciali su diverse categorie di prodotto: Ready-to-Wear, Stivali, Borse & Accessori e Sneakers. Tra le proposte più attese, spicca la sneaker True-Star, disponibile in anteprima esclusiva da Selfridges prima del lancio globale previsto per metà aprile.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza, Golden Goose organizza workshop di Co-Creation, dove i clienti potranno personalizzare Marathon Sneakers, Forty2 Sneakers e pezzi d’archivio, aggiungendo dettagli ispirati ai tatuaggi e alla nail art.

Un passo importante nell’espansione di Golden Goose

Con “The Archive of Dreams”, Golden Goose rafforza la sua presenza nel mercato britannico, gettando le basi per un’espansione ancora più ambiziosa. “È solo l’inizio di una presenza più forte nel Regno Unito, che culminerà con l’apertura del nostro flagship store in Mount Street entro la fine dell’anno,” ha dichiarato Silvio Campara. Un nuovo spazio che porterà l’esperienza in-store e la Co-Creation a livelli inediti, consolidando il legame del brand con la sua community.

Golden Goose invita tutti gli appassionati di artigianalità, stile e personalizzazione a scoprire il pop-up “The Archive of Dreams” presso Selfridges, un luogo dove ogni dettaglio racconta una storia e ogni creazione diventa un’espressione autentica di chi la indossa.