“Il potere del dialogo” ospita Giorgio Tomassetti

Dopo una serie di esperienze internazionali, Tomassetti nel 2022 ha guidato il lancio di Octopus Energy nel nostro Paese. Tre anni molti intensi, obiettivi ambiziosi e un “Manifesto per rivoluzionare il mercato energetico” lanciato qualche settimana fa di cui si è parlato molto e di cui si continuerà a parlare a lungo. E che ha già avuto un effetto collaterale importante.

Con lui abbiamo parlato di cultura aziendale, della centralità del customer care, di progetti per il futuro e delle cose da fare (subito) per rendere il mercato energetico più sostenibile, equo e accessibile a tutti. Per farlo, Octopus Energy ha chiesto la collaborazione attiva di istituzioni, autorità competenti e partner strategici per avviare una rivoluzione reale del mercato. “Questa collaborazione – si legge in una nota diffusa di recente dall’azienda – è cruciale per garantire che la rivoluzione del mercato non sia solo un’iniziativa isolata, ma un movimento condiviso che possa creare un impatto duraturo”.