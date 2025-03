“Il potere del dialogo” ospita Elsa Fornero

Classe 1990, Andrea Bertolucci è un giornalista e autore specializzato in cultura giovanile, lifestyle, società ed economia dell’intrattenimento. La sua attività professionale lo ha avvicinato negli anni ad alcune tra le principali redazioni televisive e web nazionali. Andrea è considerato uno dei maggiori esperti di cultura Trap nel nostro Paese.

È stato uno dei temi più discussi della Legge di Bilancio 2025, ma alla fine il tema delle pensioni ha visto solo pochi dei cambiamenti che erano stati annunciati dalle forze politiche di maggioranza. Le più grandi modifiche al sistema pensionistico erano già state segnate negli anni scorsi, quando si era passati dal sistema retributivo, nel quale la pensione viene calcolata in base agli stipendi degli ultimi anni lavorativi, a quello contributivo, dove il calcolo si basa sui contributi pagati durante tutta la carriera lavorativa.

In questa direzione, la Riforma delle Pensioni che porta il suo nome è senza dubbio uno dei provvedimenti più chiacchierati dell’ultimo decennio e – per questo motivo – Elsa Fornero sta ancora scontando gli attacchi di gran parte della politica e non solo. Nominata da Mario Monti ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con la delega alle Pari Opportunità, è la seconda donna nella storia della Repubblica Italiana – dopo Tina Anselmi – a ricoprire questo ruolo.

Elsa Fornero è la nuova ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.