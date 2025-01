Zegna presenta la collezione Vellus Aureum di Alessandro Sartori

Eccellenza e innovazione tessile con il Vello D’Oro del brand, una fibra di lana eccezionalmente fine, con un diametro di soli 9,4 micron, record mondiale per la sua sottigliezza.

Fonte: Ufficio stampa Zegna Alessandro Sartori, direttore creativo di Zegna

Oggi, 20 gennaio 2025, durante la Milano Fashion Week, Zegna ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2025-2026, mettendo in risalto il prestigioso Vellus Aureum. Questo nome, che in latino significa “Vello d’Oro”, rappresenta una fibra di lana eccezionalmente fine, con un diametro di soli 9,4 micron, stabilendo un record mondiale per la sua sottigliezza.

Il risultato è il frutto di un lavoro iniziato nel 1963, quando il fondatore Ermenegildo Zegna istituì i Wool Trophy Awards in Australia per promuovere la produzione di lane sempre più pregiate.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

La sfilata ha visto la partecipazione esclusiva di 50 top client, che hanno avuto la possibilità di accedere in anteprima alla collezione Vellus Aureum attraverso un’esperienza “see-now-buy-now”. Questo approccio riflette l’impegno di Zegna nel fornire un servizio personalizzato ai suoi clienti più fedeli, sottolineando l’importanza di un’esperienza di lusso intima e su misura.

Il design secondo Alessandro Sartori

Alessandro Sartori, direttore artistico di Zegna, ha dichiarato: “La collezione Vellus Aureum è composta dalla lana più fine producibile… Facciamo tutto: jersey, maglieria, abiti, filati delicati e bespoke. La finezza è di 12,9 micron”. Questa attenzione ai dettagli dimostra la dedizione del brand verso l’innovazione tessile e la qualità senza compromessi.

La collezione rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, reinterpretando il guardaroba classico del fondatore Ermenegildo Zegna per adattarlo alle esigenze contemporanee. Grazie all’uso del Vellus Aureum, i capi offrono una leggerezza e una morbidezza uniche, rappresentando un’esperienza di lusso autentico.

In passerella l’attore John Turturro

Tra i momenti salienti della sfilata, la presenza dell’attore John Turturro, che ha calcato la passerella, ha aggiunto un tocco di celebrità all’evento, sottolineando ulteriormente la rilevanza internazionale di Zegna.

Fonte: Ufficio stampa Zegna

Tradizione e futuro nella moda di lusso

In sintesi, la presentazione della collezione Vellus Aureum da parte di Zegna rappresenta un omaggio alla tradizione sartoriale italiana, unito a un’innovazione tessile senza precedenti. Con questa collezione, il brand consolida ulteriormente la sua posizione come punto di riferimento nel panorama della moda di lusso internazionale.