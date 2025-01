Paul & Shark porta l’eleganza di Deauville nel cuore di Brera

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark Boulangerie Paul & Shark, San Sempliciano, Brera, Milano

Ieri in occasione della Milano Men’s Fashion Week, Paul & Shark ha presentato la capsule collection Deauville Autunno/Inverno 2025, un nuovo capitolo del racconto Riviera che ha catturato l’essenza della pittoresca cittadina normanna di Deauville, dove il tempo sembra essersi fermato alla Belle Époque.

Per celebrare questa collezione, il brand ha inaugurato la “Boulangerie Paul & Shark” nel cuore del quartiere Brera di Milano. Questo raffinato spazio, ispirato all’atmosfera di Deauville, ha offerto un’esperienza sensoriale unica: il profumo avvolgente di baguette e pain au chocolat si è fuso con un design minimalista e senza tempo, creando un angolo di tranquillità dove concedersi una dolce pausa.

Un viaggio sensoriale tra moda, gusto e tradizione

Entrando nella “Boulangerie Paul & Shark”, i visitatori sono stati trasportati direttamente a Deauville. L’ambiente accogliente ed elegante è stato curato in ogni dettaglio, con arredi che abbracciano le tonalità chiare del mare e del legno. I coffee table tondi sono stati illuminati da una luce calda e avvolgente, mentre la mise en place e i menù, nei classici colori bianco e azzurro, portavano la firma distintiva di Paul & Shark.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

La boulangerie non si è limitata a offrire prodotti da forno di alta qualità, ma ha proposto anche colazioni, snack e light lunch da asporto, sempre firmati dal brand, soddisfacendo così i gusti di una clientela variegata.

La collezione Deauville AI25: eleganza minimal-chic

All’interno della boulangerie, modelli dallo stile effortless hanno indossato i capi iconici della collezione Deauville Autunno/Inverno 2025. Il design rilassato e marcatamente ispirato al mare si è riflesso nell’uso di tessuti raffinati come cashmere, lana e cotone soft. Pull a trecce e polo in maglia hanno composto look senza tempo, arricchiti dalle iconiche righe e dal caratteristico blu Paul & Shark, affiancati da nuance tenui. Questa capsule minimal-chic è stata pensata per il tempo libero ed è ideale per essere indossata anche al mare d’inverno, rappresentando un proseguimento del viaggio della collezione Riviera di Paul & Shark, che per questa stagione ha sostato a Deauville e ne ha catturato tutte le sfumature uniche.

Fonte: Ufficio stampa Paul & Shark

Un’esperienza esclusiva durante la Milano moda

La “Boulangerie Paul & Shark” si trova in Piazza San Simpliciano 7 ed è stata inaugurata sabato 18 gennaio con una colazione riservata a stampa internazionale, talent, influencer e amici del brand, dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Successivamente, è rimasta aperta al pubblico per tutta la durata della Milano Fashion Week Uomo, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza unica che unisce moda, tradizione e gusto in un ambiente che racconta l’unicità di Deauville, una destinazione che continua a ispirare eleganza e raffinatezza.