Dal concetto all’eccellenza nei pellami Made in Italy

Nel vasto panorama della produzione Made in Italy, ci sono realtà che si distinguono per l’impegno, la passione e la dedizione nel trasformare un’idea in un prodotto di qualità superiore. Tra queste, Galliate Pelli si erge come un pilastro fondamentale, fornendo un servizio di alto livello a clienti esigenti nel settore calzaturiero, dell’abbigliamento e dell’arredamento. Diventando così la leader per le forniture di pellame per le aziende.

Pellami artigianali

Si tratta di un’azienda artigianale con sede in Piemonte che si distingue per la sua dedizione nella realizzazione di pellami di alta qualità. La sua produzione si concentra esclusivamente sul pellame, garantendo così standard elevati e una gamma diversificata di prodotti.

La qualità dei prodotti di Galliate Pelli è il risultato di un processo meticoloso che inizia con la selezione accurata delle materie prime che vengono impiegate. Testate e conformi agli standard più rigorosi, garantiscono la solidità, la resistenza e il rispetto ambientale che i clienti si aspettano e meritano.

La gamma di prodotti offerti da Galliate Pelli

Pelli Crust , trattate con un processo di riconcia che le rende ideali per una vasta gamma di applicazioni.

Pelli Leggere, caratterizzate da una consistenza delicata, perfette per prodotti che richiedono flessibilità e comfort.

Pelli Pesanti, robuste e durevoli, adatte per progetti che richiedono una maggiore resistenza e struttura.

Pelli Semiterminate, offrono flessibilità creativa ai clienti per personalizzare ulteriormente i loro prodotti.

Galliate Pelli è diventata un punto di riferimento fondamentale per numerose aziende nazionali e internazionali grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla sua capacità di adattarsi ai continui cambiamenti del settore. L’azienda, nel corso degli anni, ha consolidato la sua posizione come partner di fiducia nel settore della lavorazione del pellame, diffondendo la sua creatività e promuovendo l’artigianalità italiana in tutto il mondo.

All’interno del laboratorio di Galliate Pelli, si realizza una vasta gamma di prodotti destinati alle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento. Dai pellami per la produzione di borse da lavoro al cuoio per complementi di lusso. L’azienda si impegna a soddisfare le richieste più esigenti dei suoi clienti.

In caso di ricerca di pellami di qualità superiore e di un partner affidabile per la produzione, il team esperto di Galliate Pelli è sempre disponibile ad ascoltare le vostre esigenze e a offrire soluzioni su misura per i vostri progetti.