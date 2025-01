Dhruv Kapoor sfila alla Milano Fashion Week portando lo street style indiano

Le tradizionali drappeggiature, come il sari e i pantaloni dhoti, sono state rivisitate con un’estetica contemporanea, fondendo massimalismo e minimalismo in modo armonioso.

Oggi, in occasione della Milano Fashion Week, il designer Dhruv Kapoor ha presentato la sua attesissima collezione Autunno/Inverno 2025-26, intitolata “Ritrovare le Radici, Riscoprire i Percorsi, Rinnovare le Connessioni”. L’evento si è svolto presso Via A. Calabiana 6A, attirando un pubblico internazionale di appassionati di moda e critici del settore.

Celebrazione del patrimonio sartoriale indiano

La collezione di Kapoor è un omaggio al ricco patrimonio sartoriale indiano, reinterpretato attraverso una lente moderna. Le tradizionali drappeggiature, come il sari e i pantaloni dhoti, sono state rivisitate con un’estetica contemporanea, fondendo massimalismo e minimalismo in modo armonioso. Questa fusione rappresenta l’evoluzione culturale e la connessione tra antiche tradizioni e design moderno.

I modelli hanno sfilato indossando capi caratterizzati da una palette cromatica vibrante, con tonalità come lo smeraldo brillante, il blu elettrico e la lavanda profonda, bilanciate da nuance più terrose come il verde henna e vari toni di marrone. I tessuti utilizzati spaziano dal cotone texturizzato al nylon resistente, passando per lane cotte e denim ricamati, evidenziando l’attenzione del designer per la qualità e la funzionalità.

Dettagli artigianali e simbolismo culturale

Un elemento distintivo della collezione sono le stampe floreali realizzate a mano, ispirate alla tradizionale tecnica Ajrakh di block-printing. Motivi come il tagete e il gelsomino, fiori simbolici nella cultura indiana, adornano i capi, creando un legame tra passato e presente. Inoltre, dettagli come i capelli lunghi decorati con fiori e nastri rossi sono stati integrati nelle stampe e nei ricami, sottolineando l’importanza dell’identità e della vitalità.

Oltre all’estetica, Kapoor ha posto l’accento sul benessere emotivo. Alcuni capi sono stati concepiti come veri e propri “manuali di respirazione”, incorporando dettagli pensati per promuovere la consapevolezza e l’equilibrio interiore. Questa attenzione al benessere riflette una filosofia che vede la moda non solo come espressione estetica, ma anche come mezzo per migliorare la salute mentale e spirituale.

Accessori esclusivi e artigianato di qualità

La collezione include anche una selezione di bauli in pelle artigianali, ispirati ai tradizionali bauli da viaggio e ai porta-pranzo tiffin delle metropoli indiane. Questi accessori, disponibili in diverse finiture pregiate, combinano funzionalità e stile. Inoltre, le borse a mezzaluna in miniatura, realizzate a mano e disponibili in tonalità vivaci o impreziosite da ricami, completano gli outfit, offrendo un tocco di eleganza e praticità.

La sfilata di Dhruv Kapoor ha dimostrato come sia possibile creare una sinergia tra tradizione e innovazione, offrendo una visione fresca e contemporanea del patrimonio culturale indiano. La collezione Autunno/Inverno 2025-26 non solo celebra l’estetica, ma instaura anche un dialogo profondo con il benessere spirituale, proponendo capi che elevano sia il corpo che lo spirito.