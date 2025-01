Kocca arriva in Italia: dal nuovo hub creativo a Milano all’accordo con Pitti

Un ponte tra due culture attraverso la moda: l’agenzia governativa del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Corea, ha scelto Milano come sede della sua prima rappresentanza istituzionale in Italia.

La Korea Creative Content Agency (Kocca), l’agenzia governativa del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Corea, ha scelto Milano come sede della sua prima rappresentanza istituzionale in Italia. Questa apertura segna un passo significativo nella promozione dei contenuti creativi coreani, consolidando un legame culturale e strategico con il nostro Paese.

Kocca, fondata nel 2009, è presente nel mondo con 25 uffici globali e sette sedi europee, tra cui Parigi, Londra, Francoforte e ora anche Milano. La mission dell’agenzia è quella di supportare le aziende che operano nel settore creativo, accompagnandole in ogni fase della produzione, distribuzione e comunicazione internazionale.

Una sinergia creativa tra Italia e Corea

La nuova sede di Kocca a Milano fungerà da ponte tra l’industria culturale italiana e i creativi coreani. Come spiega Rak Kyun Kim, direttore generale di Kocca headquarter, «Kocca Italia fungerà da ponte vitale per la collaborazione tra gli stakeholder dell’industria culturale italiana e le aziende e gli artisti coreani. Il nostro headquarter sosterrà da vicino questi sforzi. Anticipiamo anche che le nostre attività in Italia forniranno un’opportunità significativa per valorizzare la sinergia creativa tra Corea e Italia».

A rafforzare questa visione, Stella Heensun Suh, direttrice di Kocca Italia, aggiunge: «L’impegno internazionale di Kocca non poteva prescindere da una sua attività in Italia, il Paese universalmente considerato la patria della cultura, per la quale la Corea nutre un profondo rispetto e una grande ammirazione. Per la nostra unica sede nazionale in Italia, l’agenzia ha scelto Milano, riconosciuta globalmente come capitale della moda e della produzione di contenuti multimediali».

L’accordo con Pitti Immagine e l’evento di giugno 2025

A conferma della centralità dell’Italia nelle attività di Kocca, l’agenzia ha firmato un accordo strategico con Pitti Immagine, dando vita a una collaborazione che culminerà in un evento durante Pitti Uomo di giugno 2025. Questo appuntamento non si limiterà a presentare la moda coreana, ma celebrerà anche musica e intrattenimento, con un focus sulla tecnologia video.

«Le nostre organizzazioni hanno già lavorato insieme in passato, sempre con soddisfazione reciproca – commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. – Il progetto che Kocca ha pianificato per il prossimo Pitti Uomo mette le basi per un salto di qualità strategico, a beneficio sia del salone che dei brand coreani coinvolti. Siamo onorati e felici che Kocca e il governo coreano abbiano scelto Pitti per realizzare un evento così importante.»

Un’agenda ricca di iniziative culturali

Tra i primi appuntamenti di Kocca Italia, spicca la mostra “K-Comics World Tour in Italy”, organizzata a Roma in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano. La mostra, visitabile gratuitamente fino al 29 novembre, esplora l’evoluzione dei manhwa (fumetti coreani) e dei webtoon, offrendo uno sguardo sull’innovazione culturale e tecnologica della Corea.

Milano e Kocca: una nuova capitale per la creatività globale

Con l’apertura della sua sede italiana, Kocca rafforza il dialogo tra due delle culture più influenti nel mondo del design, dell’intrattenimento e della moda. La scelta di Milano, città simbolo dell’innovazione e della creatività, rappresenta un riconoscimento del suo ruolo centrale nello sviluppo di collaborazioni internazionali. L’evento di giugno 2025 a Pitti Uomo segnerà un nuovo capitolo per la promozione della cultura coreana, mostrando come moda, tecnologia e intrattenimento possano unire due mondi così diversi, eppure straordinariamente complementari.