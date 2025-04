Sorellanza, empowerment, inclusione. Tutto questo è WiP

Le "Ladies First" ce le siamo immaginate esattamente così: decise, fattive, ambiziose. Come le donne di WiP, come Erika Arnoldi

L’ospite della nuova puntata di “Ladies First”, la rubrica di QuiFinanza che racconta storie e donne di valore, è Erika Arnoldi, buyer per una multinazionale leader nel settore cosmetico e, soprattutto, co-founder di WiP – Women in Procurement, un’associazione che le lettrici e i lettori di QuiFinanza conoscono già molto bene, nata con l’obiettivo di favorire networking, inclusione ed empowerment tra professioniste nel settore degli Acquisti, ma non solo.

32 anni, una laurea in Management, attiva nel volontariato e in ambito sociale. Con Erika abbiamo parlato di sorellanza, dell’importanza di fare rete, di sfide. Lo abbiamo fatto in modo costruttivo, pensando a cosa è stato già fatto e a cosa si può ancora fare – ogni giorno – per aggirare (o abbattere) i muri e le resistenze che impediscono alle persone di valore e alle aziende di contribuire e trovare spazio.

Da dove cominciare e su cosa puntare? La risposta è sulla cover del profilo Linkedin di WiP: We believe in people, in the power of words and dialogue. We believe in empowerment.