Pitti Uomo 107: innovazione e tecnologia avanzata con Herno e Paul & Shark

Fonte: Ufficio stampa Herno Herno collezione FW25 uomo

La 107ª edizione di Pitti Uomo consacra ancora una volta Firenze come punto di riferimento per il menswear internazionale. Due brand spiccano tra i protagonisti dell’evento: Paul & Shark, che rinnova il connubio tra eleganza e funzionalità, e Herno, che esplora nuove dimensioni dello stile maschile contemporaneo.

Paul & Shark: il lusso incontra la tecnologia avanzata

Al Pitti Paul & Shark porta la collezione Autunno/Inverno 2025, rafforzando la propria identità innovativa proponendo capi che uniscono raffinatezza estetica e tecnologia avanzata. Fiore all’occhiello della collezione è la giacca windbreaker reversibile, una creazione che rappresenta il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.

Fonte: Ufficio stampa P&S

Realizzata in morbido cashmere e trattata con la tecnologia Typhoon, la giacca garantisce una protezione ottimale contro vento e pioggia, rendendola ideale per affrontare le sfide climatiche delle stagioni fredde. Al tempo stesso, il materiale pregiato e il design impeccabile conferiscono un’eleganza senza tempo.

Questo capo simbolizza il nuovo corso del brand, che punta a ridefinire il proprio DNA con una visione capace di fondere mondi apparentemente opposti. La collezione di Paul & Shark celebra così l’uomo moderno, che cerca capi sofisticati e performanti, in grado di accompagnarlo con stile in ogni occasione.

Herno: quattro mondi per uno stile unico

La collezione Autunno/Inverno 2025 di Herno approda al Pitti esplorando l’essenza del brand attraverso quattro linee distinte: Origin, che rappresenta i capi essenziali del marchio; Excellence, pensata per chi cerca il massimo lusso e qualità; Advanced, per chi ama combinare innovazione e tendenza; e Functional Wardrobe, che unisce praticità ed estetica.

Fonte: Ufficio stampa Herno

Ogni capo della collezione riflette l’attenzione del brand per i materiali pregiati e la manifattura artigianale. I montgomery check con alamari in pelle, i cappotti sartoriali e i capispalla in lana cotta sono solo alcune delle proposte che uniscono tradizione e innovazione. Le tonalità spaziano dai classici verde militare e testa di moro a colori più accesi come cammello e bordeaux, offrendo una palette versatile e ricercata.

Tra le novità spicca Herno Maggiore, una scarpa che segna il debutto del brand nel mondo delle calzature. Questo modello unisce design urbano e prestazioni tecniche, grazie a un fondo leggero e materiali come suede e nylon misto a lana cotta. Pensata per accompagnare i look di collezione, la scarpa incarna la perfetta sintesi tra funzionalità ed estetica.