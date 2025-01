L’eleganza inglese secondo Simon Holloway, alla Milano Moda la collezione AW25 di dunhill

Fonte: Ufficio stampa Nuova collezione uomo dunhill

La terza collezione di dunhill sotto la direzione creativa di Simon Holloway, per l’Autunno/Inverno 2025, continua a sviluppare i temi centrali del classicismo inglese, dell’eleganza casual e di un guardaroba sempre appropriato.

L’English Drape e l’eredità sartoriale inglese

Per la stagione, Holloway ha preso in esame la straordinaria libertà di movimento offerta dall’abito English Drape, frutto del drape cut introdotto negli anni Trenta dal sarto londinese Fredrick Scholte e reso iconico dal Duca di Windsor. La silhouette affilata, caratterizzata dalla spalla naturale e sportiva, è presente in tutta la collezione, animata dallo stile brioso del Duca.

Fonte: Ufficio stampa

La collezione si apre con un esercizio di pregiato pelo di cammello: cappotti realizzati con il taglio Bourdon della Maison, in un inusuale biondo pallido o nel classico oro e zenzero, in versione mono e double face. Si aggiungono balmacaan sartoriali abbinati a blazer coordinati e pantaloni di velluto a coste larghe.

Questi completi dall’eleganza disinvolta cedono il passo al regimental, con giacconi e cappotti marinari in Melton blu navy scuro, corredati da bottoni in ottone brunito.

Riconoscendo l’importanza della formalità informale, cappotti, blazer e capispalla raffinati si abbinano a maglioni corposi lavorati a maglia, camicie con motivi discreti e accessori di alta sartoria.

Il tailoring urbano

Al cuore della proposta dunhill, il tailoring perfetto per la città si declina in completi gessati formali e in soprabiti double face in grigio antracite e blu navy.

Fonte: Ufficio stampa

L’archivio e l’evoluzione sartoriale

Traendo ispirazione dall’archivio dunhill, Holloway reinterpreta gli iconici car coat della Maison. Realizzati in shearling scamosciato grigio antracite, lana pregiata ritorta o in una versione color ebano sofisticata, in pelle d’agnello francese double face con interno in cashmere tartan.

I look più espressivi includono blazer in tattersall, abbinati a pantaloni di velluto a coste color citrino e camicia blu erica a contrasto, evocando un senso di edonismo giocoso.

La collezione esplora la ricchezza dell’abbigliamento invernale, con tweed Donegal che contrasta con il velluto e fantasie britanniche come windowpanes, gun club, tattersall e glen-check, perfette per blazer, car coat e driving jackets.

Dettagli ispirati al Tirolo

Il capitolo celebrativo si conclude con capi ispirati al Tirolo, tra cui una driving jacket in cavalry twill, un Loden da gentiluomo e un sorprendente blazer verde alpino, abbinati a un fedora in feltro e jeans in denim di cotone e cashmere nero.

Il guardaroba da sera evolve con giacche da smoking, caratterizzate da fantasie cravatta come paisley, medallions e neats, stampate su velluto, seta ancient madder e twill di lana.

L’opulenza degli abiti in tartan si accompagna a cappotti coordinati, incarnando l’eccentricità inglese. I completi da lounge in velluto nero, barathea in blu notte, verde notte e nero totale celebrano i 131 anni di maestria sartoriale della Maison.

Calzature e pelletteria

Le calzature includono nuove iterazioni della sneaker ibrida Davies in tonalità stone, opium e marrone dorato, oltre a un mocassino Made-in-England in vitello patinato.

La collezione di pelletteria Century introduce nuovi materiali come alligatore e nubuck, con dettagli giocosi come portaocchiali, custodie per Airpod e astucci per l’accendino dunhill Unique con orologio integrato.