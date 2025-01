Satoshi Kuwata e SETCHU protagonisti di Pitti Immagine Uomo 107

In questa occasione, il pluripremiato stilista, vincitore del prestigioso LVMH Prize for Young Fashion Designers 2023, presenterà il suo primo fashion show a Firenze.

Fonte: Ufficio stampa Satoshi Kuwata

Satoshi Kuwata, fondatore e direttore creativo del brand SETCHU, sarà il Guest Designer della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, la numero 107, in programma a Firenze dal 14 al 17 gennaio 2025. In questa occasione, il pluripremiato stilista, vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2023 e del prestigioso LVMH Prize for Young Fashion Designers 2023, presenterà il suo primo fashion show a Firenze.

«Negli anni, per il programma di Pitti Uomo – afferma Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine – ci siamo appassionati alla ricerca dei grandi maestri e degli innovatori della moda giapponese. Oggi continuiamo a conoscere e promuovere la nuova generazione di designer che propongono una visione originale dell’abbigliamento maschile, nei territori di confine tra arte, moda e alta sartoria. Per questo è stata una scelta naturale celebrare, a gennaio, il lavoro di Satoshi Kuwata. In giapponese, il nome SETCHU definisce un punto equidistante tra cultura nipponica e occidentale: mondi diversi che Kuwata accosta e fa dialogare con tenace eclettismo nel segno del contemporaneo. Sono sicuro che anche l’evento pensato per il prossimo Pitti Uomo rappresenterà un’interessante novità rispetto alle presentazioni precedenti».

Fonte: Ufficio stampa Pitti

«Sono onorato ed emozionato di presentare a Pitti Uomo, il prossimo gennaio, il primo fashion show di SETCHU. Non vedo l’ora di svelare la mia collezione e condividerla con un pubblico così competente. Lavorerò sui concetti di versatilità, senza tempo, artigianalità e funzionalità, che sono per me così significativi nel creare qualcosa di veramente speciale, e anche se c’è molto da fare non vedo l’ora di essere lì tra qualche mese. Sono profondamente grato a tutto il team di Pitti Immagine per questa opportunità», dichiara Satoshi Kuwata.

SETCHU: dove Oriente e Occidente si incontrano

SETCHU rappresenta l’armonia tra tradizione giapponese e design occidentale, unendo questi mondi per creare capi essenziali e innovativi. La filosofia del brand si fonda su valori chiave come artigianalità, funzionalità, senza tempo e sostenibilità. Gli archetipi del guardaroba maschile giacche, pantaloni, camicie e abiti vengono reinterpretati con tecniche ispirate agli Origami e alla costruzione dei Kimono, per capi pensati per viaggiare e durare nel tempo.

La sensibilità minimalista di SETCHU si esprime anche nell’utilizzo di tessuti sostenibili e riciclati, con un’attenzione particolare al concetto giapponese di “Mottainai”, che promuove il rispetto per le risorse attraverso la riduzione, il riutilizzo e il riciclo. Il risultato? Una moda che coniuga eleganza senza tempo e sostenibilità ambientale, offrendo capi dallo stile intercambiabile e genderless.

Chi è Satoshi Kuwata?

Satoshi Kuwata incarna perfettamente la filosofia SETCHU. Nato in Giappone e cittadino del mondo, ha vissuto tra Kyoto, Parigi, Milano, Londra e New York, acquisendo una visione unica della moda. Il suo stile riflette una profonda conoscenza dell’artigianato e una sensibilità estetica che fonde culture diverse.

La sua carriera è costellata di collaborazioni con nomi prestigiosi come Givenchy, Kanye West, Gareth Pugh e l’atelier londinese H. Huntsman and Sons di Savile Row. Nel 2023 ha vinto l’ambito Premio LVMH, mentre nel 2024 ha realizzato una collezione su misura in collaborazione con Davies & Son, presentata durante l’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia. Che si trovi a Milano o a pesca in Gabon, Satoshi Kuwata trasmette la stessa verve creativa, facendo della moda un’espressione di stile universale e senza confini.