Dove finiranno le foto scattate dai paparazzi di Dolce & Gabbana?

Fonte: Matteo Calzaretta Sfilata Paparazzi Dolce & Gabbana

Sui social o sul web li abbiamo visti tutti: il sipario della sfilata di Dolce&Gabbana si alza su una passerella red-carpet illuminata dai flash dei paparazzi. Eleganti suit da lavoro e gli scatti pronti per immortalare le star. Una passerella come un red carpet accoglie su due ali i paparazzi di Dolce&Gabbana, schierati per non lasciarsi scappare il passaggio dei divi, catturati durante un momento della loro vita privata o alla prima di un film. Che sia La Dolce Vita di Fellini ad aver ispirato Domenico Dolce e Stefano Gabbana o la loro esperienza in fatto di celebrities, la sfilata della casa di moda è un omaggio a un immaginario estetico fatto di glamour.

Fonte: Ufficio stampa

Traffico chiuso su viale Piave

Come sempre per ogni show, a partire dall’ultimo, dove per l’arrivo di Madonna si sono viste scene da dolce vita d’altri tempi. Ma questa volta lo spettacolo dei flash che scattano all’impazzata non era fuori, ma dentro la sala. Quando si è aperto il sipario, sono apparse infatti due pedane dove erano disposti una cinquantina di paparazzi, tutti in giacca e cravatta, come occasione impone, pronti a scattare a ogni uscita del divo di turno. E quello che si è dipanato in passerella è proprio il racconto della vita di un divo del giorno d’oggi, inseguito mattina e sera dai fotografi.

Fonte: Ufficio stampa

“Paparazzi” è il nome scelto per raccontare questa collezione maschile

Un titolo che anticipa il tema centrale, caro al marchio: il divismo. Questa collezione celebra decenni di storia del mito maschile, intrecciando figure iconiche come Oscar Wilde e Marcello Mastroianni, Rudolf Nureyev e il David Beckham degli anni 2000, fino ad arrivare alle personalità di spicco della contemporaneità.

Una narrazione che conquista

La narrazione cattura l’attenzione fino all’ultimo istante grazie alla sua ricchezza e complessità, alternando momenti di straordinario artigianato e dettagli esclusivi, in una sinfonia visiva che gratifica occhi e cuore. La sfilata, come un grande spettacolo teatrale o cinematografico, è ambientata in un contesto dove rosso e nero si alternano in un contrasto drammatico e sofisticato. Un’atmosfera che richiama i red carpet internazionali e i teatri più prestigiosi del mondo.