iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Modena

Modena, città emiliana ricca di storia, cultura e buon vivere, si conferma come un interessante mercato immobiliare per chi cerca una prima casa o per chi desidera investire in una realtà urbana dinamica e ben servita. Grazie alla sua posizione strategica tra Bologna e Reggio Emilia, Modena attrae sia famiglie locali sia acquirenti provenienti da altre regioni.

Secondo l’analisi del primo trimestre 2025 condotta da Idealista, la domanda immobiliare a Modena mostra significative differenze da quartiere a quartiere. Per valutare l’interesse degli acquirenti è stato utilizzato l’indice di domanda relativa che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato così da comprendere la pressione della domanda sull’offerta.

I quartieri più richiesti di Modena

Al primo posto per indice di domanda relativa troviamo il quartiere Crocetta-San Lazzaro-Sacca che registra un valore pari a 2,8. Seguono San Cataldo-San Faustino-Madonnina con 2,4, Buon Pastore-Sant’Agnese e Fossalta-San Damaso-San Donnino, entrambi con un indice di 2,3.

Queste zone sono apprezzate per la presenza di numerosi servizi, la buona accessibilità e l’equilibrio tra costi e qualità abitativa. Altri quartieri con domanda sostenuta sono Albareto-Navicello-Saliceto Panaro con 1,9 e Tre Olmi-Lesignana-Villanova con 1,6.

In coda troviamo invece zone con domanda più contenuta come Cognento-Cittanova-Marzaglia e Saliceta San Giuliano-Baggiovara, entrambe con un indice di 1,2, e il Centro Storico, sorprendentemente fermo a 1,0. Chiude la classifica Vaciglio-Portile-Mugnano con 0,8.

Quartiere Indice di domanda relativa Crocetta-San Lazzaro-Sacca 2,8 San Cataldo-San Faustino-Madonnina 2,4 Buon Pastore-Sant’Agnese 2,3 Fossalta-San Damaso-San Donnino 2,3 Albareto-Navicello-Saliceto Panaro 1,9 Tre Olmi-Lesignana-Villanova 1,6 Cognento-Cittanova-Marzaglia 1,2 Saliceta San Giuliano-Baggiovara 1,2 Centro Storico 1,0 Vaciglio-Portile-Mugnano 0,8

I quartieri più costosi di Modena

Dal punto di vista dei prezzi, il Centro Storico è la zona più cara di Modena, con un prezzo medio pari a 3.120 euro/mq. Al secondo posto della città in Emilia-Romagna troviamo Saliceta San Giuliano-Baggiovara con 2.731 euro/mq seguita da Buon Pastore-Sant’Agnese con 2.425 euro/mq e Vaciglio-Portile-Mugnano a 2.323 euro/mq.

Quartieri con prezzi medio-alti includono Crocetta-San Lazzaro-Sacca (2.239 euro/mq), San Cataldo-San Faustino-Madonnina (2.165 euro/mq) e Cognento-Cittanova-Marzaglia (2.075 euro/mq). In fascia più bassa troviamo invece Fossalta-San Damaso-San Donnino con 1.951 euro/mq, Albareto-Navicello-Saliceto Panaro con 1.934 euro/mq e Tre Olmi-Lesignana-Villanova con 1.835 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 3.120 Saliceta San Giuliano-Baggiovara 2.731 Buon Pastore-Sant’Agnese 2.425 Vaciglio-Portile-Mugnano 2.323 Crocetta-San Lazzaro-Sacca 2.239 San Cataldo-San Faustino-Madonnina 2.165 Cognento-Cittanova-Marzaglia 2.075 Fossalta-San Damaso-San Donnino 1.951 Albareto-Navicello-Saliceto Panaro 1.934 Tre Olmi-Lesignana-Villanova 1.835

I quartieri più costosi in Italia

Confrontando i prezzi medi al metro quadro di Modena con quelli delle città più costose d’Italia, il divario è evidente. Il Centro Storico di Milano supera i 10.000 euro/mq, seguito dal Centro di Forte dei Marmi (10.152 euro/mq) e da Roma Imperiale, sempre a Forte dei Marmi (10.109 euro/mq). Anche località esclusive come Porto Cervo (7.281 euro/mq) e Marina di Pietrasanta (6.108 euro/mq) mantengono valori molto più elevati. In questo contesto Modena si conferma come una città con buone potenzialità di investimento e soprattutto in grado di offrire qualità della vita, servizi e accessibilità economica. Attiva e ben collegata, è spesso preferita per comprare casa perché permette di non dover affrontare i costi delle grandi metropoli italiane.