A Bergamo la zona più richiesta è Malpensata-Celadina, ma i prezzi più alti si trovano ai Colli-Città Alta. I dati su chi vuole comprare casa in città

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Bergamo

Bergamo è una città lombarda che unisce eleganza storica e vivacità moderna offrendo una qualità della vita molto alta secondo le statistiche dell’ultimo anno. La sua attitudine industriale e la vicinanza con Milano la rende molto appetibile sul mercato immobiliare. Grazie alla sua infrastruttura efficiente, al centro storico suggestivo e a una buona rete di servizi, la città attrae sia famiglie che investitori immobiliari. Un’analisi condotta da Idealista sul primo trimestre del 2025 ha permesso di individuare quali sono le zone più richiesteper comprare casa. Per farlo è stato utilizzato l’indice di domanda relativa che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato. Questo indicatore consente di valutare la pressione della domanda sull’offerta in ciascun quartiere.

I quartieri più richiesti di Bergamo

In cima alla classifica dei quartieri più ambiti di Bergamo troviamo Malpensata-Celadina con un indice di domanda relativa pari a 2,8, seguita da Borgo Santa Caterina-Redona (2,4) e Villaggio degli Sposi-Grumello del Piano (2,3). Si tratta di zone ben collegate, con una buona presenza di servizi, scuole e spazi verdi, che attraggono soprattutto giovani coppie e famiglie.

Colognola-San Tomaso-Carnovali si posiziona a 2,2, mentre Valtesse-Monterosso raggiunge quota 2,0, segno di una domanda stabile. Il Centro Città e Longuelo-Loreto presentano un indice di 1,4, mentre il quartiere più esclusivo, Colli-Città Alta, si ferma a 0,6, probabilmente a causa dei prezzi più elevati e dell’offerta più limitata.

Quartiere Indice di domanda relativa Malpensata-Celadina 2,8 Borgo Santa Caterina-Redona 2,4 Villaggio degli Sposi-Grumello del Piano 2,3 Colognola-San Tomaso-Carnovali 2,2 Valtesse-Monterosso 2,0 Centro Città 1,4 Longuelo-Loreto 1,4 Colli-Città Alta 0,6

I quartieri più costosi di Bergamo

Il quartiere più esclusivo di Bergamo è Colli-Città Alta, con un prezzo medio di 4.415 euro/mq, grazie al valore storico, al panorama e alla presenza di immobili di pregio. A seguire troviamo il Centro Città con 3.025 euro/mq e Longuelo-Loreto con 2.816 euro/mq.

Borgo Santa Caterina-Redona mantiene un buon livello con 2.571 euro/mq, mentre Villaggio degli Sposi-Grumello del Piano si attesta a 2.212 euro/mq. Valtesse-Monterosso (2.165 euro/mq) e Colognola-San Tomaso-Carnovali (2.100 euro/mq) completano il quadro delle zone intermedie. Il quartiere più economico è Malpensata-Celadina con 2.006 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Colli-Città Alta 4.415 Centro Città 3.025 Longuelo-Loreto 2.816 Borgo Santa Caterina-Redona 2.571 Villaggio degli Sposi-Grumello del Piano 2.212 Valtesse-Monterosso 2.165 Colognola-San Tomaso-Carnovali 2.100 Malpensata-Celadina 2.006

Bergamo e il confronto con i quartieri più costosi d’Italia

A livello nazionale, Bergamo si colloca tra le città più dinamiche pur mantenendo prezzi generalmente più accessibili rispetto ai poli di lusso italiani. Il Centro Storico di Milano guida la classifica nazionale con 10.286 euro/mq, seguito dal Centro di Forte dei Marmi (10.152 euro/mq) e da Roma Imperiale (10.109 euro/mq), altra area prestigiosa della Versilia. Anche località esclusive come Porto Cervo, Parioli, Prati e quartieri centrali di Roma, Firenze e Bologna superano di gran lunga le cifre medie di Bergamo. Questo rende la città lombarda una scelta interessante per chi cerca un buon compromesso tra qualità abitativa, servizi e prezzo ma soprattutto con margini di crescita per futuri investimenti.