Nel corso del 2024, il mercato dei mutui in Italia ha evidenziato segnali di ripresa. Secondo l’analisi di Kìon Partner SpA, basata sul report di Banca d’Italia pubblicato a marzo 2025, nel quarto trimestre dell’anno le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per un totale di 3.116,5 milioni di euro, segnando un incremento del 28,8% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Grande spinta è arrivata soprattutto dall’Emilia-Romagna una delle regioni con più mutui erogati in Italia. Il trend di crescita del Paese è coerente con quanto rilevato nel secondo (+7,0%) e terzo trimestre (+12,9%) dello stesso anno. A livello annuale, il volume complessivo di erogazioni ha raggiunto i 44.558,4 milioni di euro, con una variazione positiva dell’8,1% rispetto al 2023.

Emilia-Romagna terza per mutui erogati in Italia

Nel quarto trimestre 2024, le famiglie residenti in Emilia-Romagna hanno ricevuto finanziamenti per un totale di 1.394,5 milioni di euro. La variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è pari a +27,3%, pari a un incremento di 299,2 milioni di euro. A livello nazionale, la regione si posiziona al terzo posto per volumi erogati, con un’incidenza del 10,00% sul totale.

Analizzando i dodici mesi dell’intero 2024, la regione Emilia-Romagna ha registrato un volume totale di 4.319,9 milioni di euro, con un incremento dello 0,4% rispetto al 2023. Questa cifra rappresenta il 9,69% del totale nazionale.

Andamento nelle province emiliane e romagnole

Le dinamiche provinciali evidenziano situazioni eterogenee. Bologna guida la classifica con 410,5 milioni di euro erogati nel quarto trimestre (+30,0%). Su base annuale, il volume raggiunge 1.268,7 milioni di euro (+0,3%). La provincia di Modena segue con 226,1 milioni di euro erogati nel trimestre (+28,5%) e 666,4 milioni di euro nell’anno (+3,8%). Parma ha registrato 133,2 milioni di euro nel trimestre (+29,0%) e 392,1 milioni di euro annuali (+0,8%).

Reggio Emilia ha erogato 151,2 milioni di euro tra ottobre e dicembre (+22,3%) e 481,6 milioni di euro nell’anno (+5,7%). Forlì-Cesena ha raggiunto 103,9 milioni di euro nel trimestre (+21,3%) e 351,4 milioni di euro sui dodici mesi (+4,4%). Risultati meno positivi per Ferrara e Piacenza: Ferrara ha totalizzato 72,3 milioni di euro nel trimestre (+20,7%) e 226,4 milioni di euro nell’anno (-3,8%). Piacenza ha raggiunto 64,5 milioni di euro nel trimestre (+16,4%) e 211,6 milioni di euro nell’anno (-5,9%).

Ravenna ha registrato 119,7 milioni di euro nel trimestre (+30,9%) e 363,7 milioni di euro su base annua (-19,4%). Infine, Rimini ha chiuso il trimestre con 113,0 milioni di euro (+34,2%) e l’anno con 358,1 milioni di euro (+18,0%).

Le prospettive future

Secondo Kìon Partner SpA, il mercato dei mutui mostra segnali di vitalità grazie a una domanda in ripresa e a tassi d’interesse in calo. L’importo medio di mutuo in Emilia-Romagna è salito a 129.517 euro nel quarto trimestre 2024, rispetto ai 116.062 euro dello stesso periodo del 2023. Chi ha un mutuo in Emilia-Romagna riceve mediamente circa il 4% in più rispetto alla media nazionale.

Gli sviluppi futuri dipenderanno dalle politiche della Banca Centrale Europea che potrebbe favorire l’espansione del credito. Le garanzie statali, come quelle Consap, potranno contribuire all’accesso al credito, seppure con un impatto potenzialmente inferiore rispetto al passato. Stabilità dei tassi e fiducia dei consumatori saranno fattori decisivi per l’andamento del settore nei prossimi mesi.