A Reggio Emilia il quartiere più richiesto per comprare casa nel primo trimestre 2025 è Mancasale-Tribunale-Santa Croce. I prezzi al mq degli immobili presenti in città

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Reggio Emilia

Da sempre Reggio Emilia si distingue per il suo equilibrio tra vivibilità urbana e opportunità immobiliari. La città emiliana offre una buona qualità della vita, grazie a un tessuto urbano ben servito, numerose aree verdi, una rete scolastica capillare e un sistema di trasporti efficiente. Proprio per queste ragioni, il mercato immobiliare reggiano continua ad attrarre sia famiglie residenti sia investitori in cerca di soluzioni a lungo termine.

Per comprendere meglio l’andamento attuale del mercato, Idealista ha condotto un’analisi dettagliata relativa al primo trimestre del 2025, identificando i quartieri più richiesti e quelli con i prezzi al metro quadro più elevati. L’indice di domanda relativa, che misura il numero medio di contatti ricevuti per ogni annuncio, è stato utilizzato per individuare le zone con maggiore interesse da parte degli acquirenti.

I quartieri più richiesti di Reggio Emilia

In cima alla classifica dei quartieri più richiesti troviamo Mancasale-Tribunale-Santa Croce, con un indice di domanda relativa pari a 2,5. Seguono da vicino Gavassa-Massenzatico-Pratofontana con 2,4 e diversi quartieri con indice 2,1, tra cui Roncocesi-Cavazzoli, Gavasseto-Sabbione e Mirabello-Ospizio.

Queste aree sono caratterizzate da un buon equilibrio tra servizi, verde urbano e facilità di collegamento con il centro cittadino della città dell’Emilia-Romagna. Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore e Sesso-San Prospero-Tondo, con un indice di 2,0, confermano l’attrattività delle zone residenziali semicentrali ben collegate. Anche i quartieri più periferici come Canali-Fogliano o Bagno-Corticella, pur con indici inferiori (1,0), mantengono una discreta attenzione da parte degli acquirenti grazie ai prezzi più accessibili.

Quartiere Indice di domanda relativa Mancasale-Tribunale-Santa Croce 2,5 Gavassa-Massenzatico-Pratofontana 2,4 Roncocesi-Cavazzoli 2,1 Gavasseto-Sabbione 2,1 Mirabello-Ospizio 2,1 Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore 2,0 Sesso-San Prospero-Tondo 2,0 San Maurizio-Villaggio Stranieri-Bazzarola 1,8 Regina Pacis-Orologio-Roncina 1,7 Carrozzone-Pieve Modolena 1,7 Cella-Cadè-Gaida 1,5 Codemondo-San Bartolomeo 1,4 Masone-Marmirolo 1,4 San Pellegrino-Crocetta-Baragalla 1,3 Coviolo-Rivalta 1,3 Centro 1,1 Bagno-Corticella 1,0 Canali-Fogliano 1,0

I quartieri più costosi di Reggio Emilia

Dal punto di vista dei prezzi al metro quadro, Canali-Fogliano si conferma l’area più costosa della città con una media di 2.639 euro/mq. Seguono Centro con 2.138 euro/mq e Coviolo-Rivalta a 2.069 euro/mq. Anche San Pellegrino-Crocetta-Baragalla e Carrozzone-Pieve Modolena presentano valori sopra i 2.000 euro/mq.

I quartieri con valori più contenuti includono Masone-Marmirolo con 1.471 euro/mq e Cella-Cadè-Gaida con 1.455 euro/mq. Questo evidenzia un mercato variegato che consente di trovare soluzioni abitative a Reggio Emilia per diverse fasce di reddito.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Canali-Fogliano 2.639 Centro 2.138 Coviolo-Rivalta 2.069 San Pellegrino-Crocetta-Baragalla 2.046 Carrozzone-Pieve Modolena 2.035 San Maurizio-Villaggio Stranieri-Bazzarola 1.952 Sesso-San Prospero-Tondo 1.889 Codemondo-San Bartolomeo 1.885 Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore 1.879 Gavasseto-Sabbione 1.853 Regina Pacis-Orologio-Roncina 1.821 Bagno-Corticella 1.799 Mancasale-Tribunale-Santa Croce 1.739 Roncocesi-Cavazzoli 1.637 Gavassa-Massenzantico-Pratofontana 1.601 Mirabello-Ospizio 1.550 Masone-Marmirolo 1.471 Cella-Cadè-Gaida 1.455

I quartieri più costosi in Italia

Nel panorama immobiliare nazionale, Reggio Emilia mantiene valori accessibili rispetto alle grandi città. Le zone con i prezzi più elevati si trovano a Milano, Roma e nelle località turistiche esclusive come Forte dei Marmi e Porto Cervo. Il Centro Storico di Milano supera i 10.000 euro/mq, seguito dal Centro di Forte dei Marmi (10.152 euro/mq) e dalla zona Roma Imperiale, sempre a Forte dei Marmi (10.109 euro/mq).

Anche alcune zone costiere e turistiche di alta gamma, come Porto Cervo ad Arzachena o Marina di Pietrasanta, superano i 6.000 euro/mq. In confronto, il mercato di Reggio Emilia si presenta più stabile e adatto a un pubblico più ampio, grazie a un equilibrio tra qualità della vita e costi sostenibili.