Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Forlì

Forlì è una città a misura d’uomo con buone opportunità abitative. Situata in una posizione strategica tra Bologna e Rimini, con un tessuto urbano ben organizzato e numerose aree verdi, Forlì è sempre più apprezzata da chi cerca un buon equilibrio tra qualità della vita e accessibilità economica. Secondo un’analisi del portale Idealista riferita al primo trimestre del 2025, la domanda immobiliare in città vede alcuni quartieri che spiccano per l’interesse degli acquirenti. L’indicatore utilizzato è l’indice di domanda relativa, basato sul numero medio di contatti per annuncio, utile per capire quanto una zona sia ambita e calcolare la pressione della domanda sull’offerta.

I quartieri più richiesti di Forlì

In cima alla classifica delle zone più cercate per comprare casa a Forlì troviamo il quartiere Ca’Ossi-Resistenza con un indice di domanda relativa pari a 2,8. Seguono Ronco con 2,6, Grandi Italiani-Musicisti e Spazzoli, entrambi a quota 2,5. Queste aree risultano attrattive grazie alla presenza di servizi, istituti scolastici, collegamenti stradali e un buon rapporto qualità-prezzo. Il Centro cittadino presenta un indice di 2,2, a conferma del fascino storico e della comodità logistica che lo contraddistinguono. Le zone San Benedetto-Foro Boario-Pianta e Coriano mostrano valori di 1,8, mentre San Martino in Strada si attesta a 1,7.

Più contenuti risultano gli indici per i quartieri Cava-Romiti (1,3), Villafranca-Roncadello (1,2) e Vecchiazzano, che chiude la graduatoria con uno 0,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Ca’Ossi-Resistenza 2,8 Ronco 2,6 Grandi Italiani-Musicisti 2,5 Spazzoli 2,5 Centro 2,2 San Benedetto-Foro Boario-Pianta 1,8 Coriano 1,8 San Martino in Strada 1,7 Cava-Romiti 1,3 Villafranca-Roncadello 1,2 Vecchiazzano 0,9

I quartieri più costosi di Forlì

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, San Benedetto-Foro Boario-Pianta è l’area più costosa della città, con un valore medio di 1.904 euro/mq. Seguono Spazzoli (1.703 euro/mq), Ronco (1.663 euro/mq) e Cava-Romiti (1.637 euro/mq).

Vecchiazzano e San Martino in Strada si attestano entrambi su 1.633 euro/mq, mentre Ca’Ossi-Resistenza e Grandi Italiani-Musicisti registrano valori rispettivamente di 1.614 e 1.609 euro/mq. Il Centro cittadino mantiene un prezzo medio di 1.590 euro/mq, mentre le zone più economiche risultano essere Coriano (1.573 euro/mq) e Villafranca-Roncadello (1.515 euro/mq).

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) San Benedetto-Foro Boario-Pianta 1.904 Spazzoli 1.703 Ronco 1.663 Cava-Romiti 1.637 Vecchiazzano 1.633 San Martino in Strada 1.633 Ca’Ossi-Resistenza 1.614 Grandi Italiani-Musicisti 1.609 Centro 1.590 Coriano 1.573 Villafranca-Roncadello 1.515

Il confronto con i quartieri più costosi d’Italia

Rispetto ai quartieri più esclusivi d’Italia, Forlì si conferma un mercato residenziale decisamente più accessibile. Basti pensare che il Centro Storico di Milano ha raggiunto nel 2025 una quotazione media di 10.286 euro/mq, seguito dal Centro di Forte dei Marmi (10.152 euro/mq) e dalla zona Roma Imperiale, sempre a Forte dei Marmi, con 10.109 euro/mq. Anche quartieri prestigiosi come Porto Cervo (7.281 euro/mq), Prati e Parioli a Roma, o San Mamolo-Colli a Bologna (5.357 euro/mq), si attestano su livelli molto più alti rispetto al massimo registrato a Forlì. Questo dato conferma che comprare casa a Forlì è ancora oggi una scelta economicamente vantaggiosa, adatta sia a chi cerca una prima casa sia a chi desidera investire in una città vivibile, con buoni servizi e un costo della vita contenuto.