Marghera è il quartiere più richiesto per comprare casa a Mestre. Come accade per molte città non è però il quartiere con il prezzo medio al mq più alto

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Mestre

Il portale Idealista ha calcolato l’andamento del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre del 2025. Ogni città è stata analizzata quartiere per quartiere e si è potuto capire quali sono quelli più richiesti e quelli più costosi. Per farlo è stato considerato l’indice di domanda relativa che rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

Considerando tutti questi aspetti, il quartiere più richiesto per comprare casa a Mestre è Marghera con 3,9 di indice di domanda relativa. Il podio vede Carpenedo-Bissuola a 3,2 e subito dopo Chirignago-Gazzera a 3,1.

I quartieri più richiesti di Mestre

In realtà a parte Marghera, nei primi posti tutti i quartieri sono abbastanza vicini. Nella classifica dei quartieri più richiesti della città Favaro-Tessera è quarto con 3,0, subito dopo arriva Mestre Centro a 2,6. L’indice cala molto per le ultime due posizioni con Terraglio-La Favorita con 1,7 e Cipressina-Zelarino-Trivignano con 1,4.

La notevole richieste per Marghera probabilmente deriva dall’importanza della zona dal punto di vista industriale ed economico. Basti pensare oltre al quartiere residenziale è presente il porto commerciale e un’ampia zona industriale conosciuto in tutta Europa. Il porto è da anni sito di Interesse Nazionale

Quartiere Indice di domanda relativa Marghera 3,8 Carpenedo-Bissuola 3,2 Chirignago-Gazzera 3,1 Favaro-Tessera 3,0 Mestre Centro 2,6 Terraglio-La Favorita 1,7 Cipressina-Zelarino-Trivignano 1,4

I quartieri più costosi di Mestre

Anche Mestre non si sottrae ad un aspetto che accomuna molte città. La classifica dei quartieri più costosi per comprare casa si ribalta totalmente rispetto a quella dei quartieri più richiesti infatti al primo posto c’è Cipressina-Zelarino-Trivignano dove il prezzo medio al mq è 2.546 euro. Marghera è penultimo con 1.724 euro al mq come prezzo medio per acquistare un immobile. Il podio è completato da Favaro Tessera con 2.123 euro al mq e Carpenedo-Bissuola con 2.017 euro al mq che conferma il terzo posto anche in questa graduatoria.

Mestre Centro si classifica quarto con 1.909 euro al mq, le ultime posizioni sono occupate da Chirignago-Gazzera, Marghera e Terraglio-La Favorita che vanno dai 1884 euro al mq ai 1701 euro al mq come prezzo medio per comprare casa.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Cipressina-Zelarino-Trivignano 2.546 Favaro-Tessera 2.123 Carpenedo-Bissuola 2.017 Mestre Centro 1.909 Chirignago-Gazzera 1.884 Marghera 1.724 Terraglio-La Favorita 1.701

I quartieri più richiesti in Italia

L’indice di domanda relativa di Marghera, il quartiere più richiesto per comprare casa a Mestre, è nettamente inferiore se si considera la classifica dei quartieri più richiesti in Italia. Al primo posto si trova la zona Prati di Roma con 8,3, un quartiere che fa il vuoto. Al secondo e terzo posto c’è sempre la Capitale ma Garbatella-Ostiense ha un parametro di 6,9, mentre Prenestino con 6,8. Ancora Roma al quarto posto con Nomentano-Tiburtino e un indice di domanda relativa a 6,5. La top 5 viene chiusa da Verona e il quartiere Golosine-Santa Lucia con un dato di 6,4. In classifica nelle prime posizioni anche le città di Pordenone, Cagliari e Bologna. La città felsinea compare nelle prime dieci posizioni con i quartieri Mazzini-Fossolo e Murri, Torre invece è il quartiere di Pordenone con un indice di 6,3. Cagliari invece è rappresentata da Poetto-Quartiere del Sole con un indice di domanda relativa a 6,2.