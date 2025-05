I quartieri di Roma sono quelli in cui la pressione della domanda sull'offerta è più alta in tutta Italia, un dato che mostra una grave carenza di abitazioni nella capitale

Fonte: 123RF I quartieri più richiesti di Roma

Un rapporto di Idealista, che ha analizzato tramite un indice la pressione della domanda di case in vendita sull’offerta in vari quartieri delle più grandi città italiane, ha scoperto che quattro parti della città di Roma sono tra le più richieste del Paese e al contempo quelle in cui gli acquirenti trovano maggiori difficoltà a comprare casa.

La capitale occupa 8 delle prime 20 posizioni di questa classifica, nella quale Milano, l’altra città italiana in cui il mercato immobiliare sembra maggiormente sotto pressione, non compare prima della 37esima posizione, con un quartiere come Forlanini, di nuova espansione e relativamente periferico.

L’indice di domanda relativa

Per analizzare la pressione della domanda sull’offerta in vari quartieri delle più grandi città italiane, Idealista ha sviluppato l’indice di domanda relativa. Questa metrica mette in relazione il numero di case messe in vendita in un determinato quartiere sulla piattaforma, con il numero di richieste ricevute da ogni annuncio prima della conclusione delle trattative.

Il risultato è un indice che permette di capire, in un semplice numero, quanto un quartiere sia richiesto e la differenza relativa rispetto agli altri quartieri in città anche molto diverse. La classifica che ne deriva mostra che Roma sta subendo una forte pressione della domanda sull’offerta, anche a causa del periodo giubilare e del Conclave, che ha eletto il nuovo Papa Leone XIV l’8 maggio 2025.

I quartieri più richiesti di Roma

Come detto, Roma occupa con quattro quartieri le prime posizioni della classifica. Il primo in assoluto è Prati, che è centrale e molto vicino al Vaticano. Nel primo trimestre del 2025 ha avuto un indice di domanda relativa pari a 8,3. Un dato che da solo non racconta l’enorme pressione che il quartiere sta subendo sul suo mercato immobiliare, ma se paragonato anche soltanto alla seconda posizione, si capisce la particolarità della situazione a Prati.

Al secondo posto infatti troviamo il quartiere romano di Garbatella-Ostiense, situato a sud del centro e collegato al resto della città dalla metropolitana B, con un punteggio di 6,9. Al terzo posto ancora un quartiere romano, anche se più periferico: il Prenestino, con un punteggio di 6,8, che si sviluppa a cono a est della città.

Chiude il quartetto di testa il Nomentano-Tiburtino, con un punteggio di 6,5. Questa zona, che si sviluppa sempre a est del centro, include anche alcune aree di maggior pregio come piazza Bologna e Corso Trieste. Nella top 10, all’ottavo posto, troviamo anche il quartiere di Appio Latino, mentre al 15esimo e al 16esimo posto ci sono il Centro di Roma e il quartiere di Casilino-Centocelle.

La situazione nel resto d’Italia

Come visto, Roma spicca per squilibrio tra domanda e offerta rispetto alle altre città italiane. È tra le poche metropoli del nostro Paese a comparire nella top 20, accompagnata soltanto da Napoli con il quartiere di Vomero-Arenella, e l’unica in assoluto nella top 10. La classifica dei primi dieci quartieri per indice di domanda relativa è la seguente:

Prati, Roma, 8,3; Garbatella-Ostiense, Roma, 6,9; Prenestino, Roma, 6,8; Nomentano-Tiburtino, Roma, 6,5; Golosine-Santa Lucia, Verona, 6,4; Torre, Pordenone, 6,3; Poetto-Quartiere del Sole, Cagliari, 6,2; Appio Latino, Roma, 6,2; Mazzini-Fossolo, Bologna, 6,1; Murri, Bologna, 5,9.

Si nota, in questa classifica, l’assenza di Milano, che come detto compare solo con il quartiere periferico di Forlanini al 37° posto, Napoli che rimane in top 20, Torino, fuori dalla top 50, e Palermo.