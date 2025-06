Il quartiere Montignano-Castellaro è il più richiesto per comprare casa a Senigallia, mentre la zona più costosa per chi vuole un immobile è il Lungomare di Levante

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Senigallia

Per conoscere l’andamento del mercato immobiliare in Italia, Idealista ha pubblicato uno studio che analizza e rivela i quartieri più richiesti e più costosi nel nostro Paese per comprare casa. Ovviamente questo tipo di approfondimento permette di comprendere anche la situazione nelle singole città e capire quali sono le zone maggiormente ambite per acquistare un immobile. Per farlo si utilizza l’indice di domanda relativa, quanto è più alto maggiormente è desiderato. Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta tenendo in considerazione le richieste di contatto per tutti gli annunci pubblicati nel primo trimestre del 2025.

I quartieri più richiesti di Senigallia

Nella città di Senigallia il quartiere più richiesto per comprare casa è Montignano-Castellaro che si piazza al primo posto di questa particolare classifica con un indice di domanda relativa di 3,2. Secondo posto per Marzocca con 2,8, mentre la terza posizione è occupata dal quartiere Cesano con 2,3. Il Lungomare di Ponente è quarto con 2,2 poi si scende a 1,7 per Scapezzano-Cannella-Roncitelli. La zona Cesanella è a 1,6, di un soffio superiore a Borgo Molino-Portone che ha un indice di domanda relativa di 1,5.

Il Lungomare di Levante è a pari merito con il quartiere Vivere Verde-Borgo Pace-Stadio-Ospedale, infatti entrambi sono a 1,4. Saline si ferma a 1,3 e si mette alle spalle il quartiere Borgo Passera-Sant’Angelo-Bettolelle con 1,1. La classifica è chiusa dal Centro Storico con un un indice di domanda relativa davvero molto basso e pari a 0,6.

Quartiere Indice di domanda relativa Montignano-Castellaro 3,2 Marzocca 2,8 Cesano 2,3 Lungomare di Ponente 2,2 Scapezzano-Cannella-Roncitelli 1,7 Cesanella 1,6 Borgo Molino-Portone 1,5 Lungomare di Levante 1,4 Vivere Verde-Borgo Pace-Stadio-Ospedale 1,4 Saline 1,3 Borgo Passera-Sant’Angelo-Bettolelle 1,1 Centro Storico 0,6

I quartieri più costosi di Senigallia

Considerando il prezzo medio al mq, Idealista ha anche analizzato i quartieri più costosi per comprare casa a Senigallia. Nel primo trimestre del 2025 quello con maggior valore è il Lungomare di Levante dove per un immobile il prezzo medio al mq è di 4.302. Secondo posto per Cesanella con 3.958 euro al mq mentre Saline sale sul gradino più basso del podio con 3.474 euro al mq. Il prezzo medio al mq di Montignano-Castellaro, il quartiere più richiesto, è il più basso di tutta Senigallia in un ribaltamento della classifica che accade in tantissime città d’Italia. In quella zona per comprare casa il prezzo medio è 1.167 al mq.

Il Lungomare di Ponente è quarto con 3.380 euro, il Centro Storico è sesto con 3.084 euro superato da Vivere Verde-Borgo Pace-Stadio-Ospedale dove il prezzo medio al mq è di 3.103 euro al mq. A Borgo Molino-Portone il valore di un mq è di 2.815 euro, mentre a Cesano è 2.726 euro. Il prezzo scende decisamente con Scapezzano-Cannella-Roncitelli quartiere dove si toccano 1.923 euro al mq, Marzocca invece è a 1.750 euro al mq. Detto di Montignano-Castellaro, Borgo Passera-Sant’Angelo-Bettolelle è al penultimo posto con un prezzo medio al mq di 1.504 euro.