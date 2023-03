I 10 quartieri in Italia dove costa di più comprare casa

Il luogo in cui si vive non solo influenza la propria vita sociale, ma anche il senso di appartenenza alla comunità. Il quartiere scelto può giocare un ruolo di rilievo nel definire la qualità della vita, e prima di fare un investimento su una nuova casa, è bene considerare anche le prospettive di crescita e il prestigio della zona in cui si decide di acquistarla. Immobiliare.it, il portale di vendita di case leader in Italia, ha stilato una classifica dei 10 quartieri più costosi nel nostro Paese in cui acquistare un’abitazione.

I quartieri più costosi di Venezia, Napoli e Firenze

Sono due città a occupare le prime 14 posizioni della classifica, staccando nettamente tutte le altre. Prima di scoprire di quali si tratta, ripercorriamo la lista a ritroso, uscendo dalla top ten e arrivando alla 22esima posizione, nel quartiere di Posillipo – Marechiaro di Napoli. Il caratteristico borgo partenopeo è il quartiere più costoso del Sud Italia. Il prezzo al metro quadro supera mediamente i 4.800 euro.

Due posizioni più in alto si colloca il quartiere di Dorso Duro – Accademia, a Venezia, con un prezzo medio poco al di sotto dei 5 mila euro al metro quadro. Comunque meno del quartiere di San Marco – Rialto, che invece svetta in 15esima posizione. Una casa nel cuore della Serenissima, vicino al celebre ponte, supera infatti il prezzo di 5.500 euro al metro quadro.

A metà tra i due quartieri veneziani, in 18esima posizione, si classifica il quartiere Michelangelo – Porta Romana, a Sud di Firenze. Lì comprare casa significa spendere un prezzo medio di 5.100 euro al metro quadro. Le cifre di queste tre città italiane, comunque, impallidiscono di fronte alle due più care della Penisola. Con poca sorpresa per chi ci abita.

La top ten dei quartieri più costosi: Milano e Roma

A dominare la top ten dei quartieri dove costa di più comprare casa, ci sono le zone più esclusive di Roma e Milano. Sono i cittadini del Nord quelli che pagano di più. Nel centro del capoluogo lombardo, ovvero nei quartieri Duomo, Brera, Castello, via Manzoni, Quadrilatero della Moda, i prezzi delle case superano mediamente i 9 mila euro al metro quadro.

Garibaldi e Moscova, nel cuore della Milano Bene e della movida, seguono a stretto giro, mentre il perimetro compreso tra l’Arco della Pace e Pagano si posiziona al terzo posto della classifica. Sotto al podio rimane il quartiere di Palestro – Crocetta.

Bisogna arrivare alla quinta posizione della classifica per trovare il centro di Roma. In sesta e settimana posizione torna invece Milano, con la zona della Darsena dei Navigli compresa tra Porta Genova e Ticinese, e quella di Porta Venezia. L’ottavo posto vede un altro quartiere capitolino, quello dell’avventino. Chiude la classifica dei 10 quartieri più costosi d’Italia, ancora, Milano, con Solari e Washington e poi Porta Romana. Lì le case costano oltre i 6 mila euro.

Posizione in classifica Nomi dei quartieri Città Prezzi delle case al metro quadro 10 Porta Romana, Cadore, Montenero Milano 6.223 euro 9 Solari, Washington Milano 6.226 euro 8 Aventino, San Saba, Caracalla Roma 6.606 euro 7 Porta Venezia, Indipendenza Milano 6.715 euro 6 Genova, Ticinese Milano 7.278 euro 5 Centro Storico Roma 7.294 euro 4 Quadronno, Palestro, Guastalla Milano 7.763 euro 3 Arco della Pace, Arena, Pagano Milano 7.903 euro 2 Garibaldi, Moscova, Porta Nuova Milano 8.507 euro 1 Centro Milano 9.366 euro

Comprare un’abitazione in Italia è particolarmente difficile soprattutto per single: qua le città meno accessibili per questa categoria. Con i tassi di interesse in aumento, anche accedere a mutui e prestiti è un’impresa. Qua alcune simulazioni. E come se non bastasse, oltre all’acquisto di un immobile è spesso necessario spendere tanto per la ristrutturazione, anche a causa del boom dei prezzi di cui vi abbiamo parlato qua.