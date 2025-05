Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: 123RF Quali sono i quartieri più ricercati di Bologna.

Bologna è da sempre considerata una delle città più vivibili d’Italia per una combinazione di fattori storici, culturali, sociali ed economici.

La città, che è polo universitario, ha dalla sua un’offerta culturale vastissima, una posizione strategica, servizi sanitari efficienti, trasporti pubblici capillari, un buon equilibrio tra dimensione urbana e vivibilità. Per non parlare dell’offerta gastronomica. Non stupisce, dunque, che ben il 30% dei quartieri più ricercati d’Italia nelle compravendite immobiliari si trovi nella città di Bologna. I dati sono stati presentati da Idealista.

I quartieri più richiesti d’Italia per comprare casa

È Roma a conquistare tutte le posizioni del podio nella classifica nazionale dei quartieri più richiesti d’Italia:

Roma quartiere Prati (indice di domanda relativa 8,3); Roma quartiere Garbatella-Ostiense (6,99; Roma quartiere Prenestino (6,8).

Bologna in questa classifica che contiene 20 posti conquista ben 6 posizioni, delle quali 2 in Top 10.

Posizione Città Quartiere Indice di domanda relativa 9 Bologna Mazzini-Fossolo 6,1 10 Bologna Murri 5,9 12 Bologna San Vitale-Massarenti 5,8 14 Bologna Saffi 5,7 17 Bologna San Donato-Fiera 5,6 19 Bologna Navile-Bolognina 5,5

Al 20° e ultimo posto troviamo ancora Roma, con il quartiere Parioli che totalizza un indice di domanda relativa pari a 5,5 punti.

I dati indicati da Idealista si riferiscono al primo trimestre 2025.

I quartieri più cari d’Italia per comprare casa

Per quanto riguarda la classifica dei quartieri più cari d’Italia si compone così, è questa la composizione del podio:

la medaglia d’oro dei prezzi va a Milano, nel cui centro storico il costo medio di un immobile si aggira sui 10.286 euro/mq; l’argento se l’aggiudica il centro di Forte dei Marmi, dove occorre sborsare 10.152 euro/mq; il bronzo va sempre a Forte dei Marmi per il quartiere Roma Imperiale, con 10.109 euro/mq.

Nella Top 20 dei quartieri più cari d’Italia, Bologna conquista una posizione verso il fondo della classifica:

Posizione Città Quartiere Prezzo medio (euro/mq) 19 Bologna San Mamolo-Colli 5.357

Chiude la classifica nazionale dei quartieri più cari, alla posizione numero 20, il centro di Firenze dove il prezzo medio di un immobile si aggira sui 5.330 euro al metro quadro.

Anche in questo caso i dati di Idealista si riferiscono al primo trimestre 2025.

A proposito dei quartieri più cari sul fronte immobiliare, si ricorda che alcuni mesi fa conquistò le cronache la storia di quel minuscolo monolocale di Bologna largo appena 8 mq affittato a 600 euro al mese. Oltre che suscitare curiosità e indignazione, la questione finì anche all’attenzione delle associazioni degli agenti immobiliari che valutarono l’esistenza di eventuali profili di irregolarità.

Come si vive a Bologna

Bologna non è la città più ricca dell’Emilia-Romagna: con il suo reddito medio di 28.554 euro l’anno, il capoluogo di Regione si piazza solo all’ottavo posto. Prima di Bologna troviamo:

Albinea – 31.032; Canossa – 30.590; Gazzola – 30.331; San Lazzaro di Savena – 30.284; Castelnuovo Rangone – 29.477; Zola Predosa – 28.678; Parma – 28.641.

Nel 2025 Bologna conquista però un primato tutt’altro che trascurabile: secondo l’EY Smart City Index, Bologna è la città più smart d’Italia. L’indice si basa su 323 indicatori, suddivisi in due macrocategorie:

readiness, che comprende infrastrutture ed anche servizi e investimenti;

comportamenti dei cittadini.

Nella classifica generale del 2025, Bologna riconquista la vetta, scalzando Milano, che era in testa da 2022 e che scivola al secondo posto.