Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Olbia

La posizione strategica e il preziosissimo porto rende notevolmente appetibile comprare casa a Olbia e non solo per il turismo. Un’analisi di Idealista ha permesso di capire nel primo trimestre del 2025 l’andamento del mercato immobiliare in tutta l’Italia focalizzando l’attenzione sui quartieri delle singole città. Anche Olbia è passata in rassegna e attraverso l’indice di domanda relativa si è scoperto che il quartiere Marina di Olbia-Murtua Maria è il più richiesto per comprare casa nella città sarda.

Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Marina di Olbia-Murtua Maria ha un indice di 3,3 e supera di un soffio il Centro Città con 3,2.

I quartieri più richiesti di Olbia

Il podio di questa particolare classifica che analizza i quartieri di Olbia viene completato da Pittolongu-Osseddu con indice di domanda relativa di molto inferiore alle prime due posizioni, infatti è di 1,6, la metà di quanto fatto registrare dal Centro Città. La famosa Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana è penultimo con 1,5 mentre le Frazioni Periferiche chiudono nettamente ultimi con un indice di domanda relativa pari a 1,1.

Quartiere Indice di domanda relativa Marina di Olbia-Murtua Maria 3,3 Centro Città 3,2 Pittolongu-Osseddu 1,6 Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana 1,5 Frazioni Periferiche 1,1

I quartieri più costosi di Olbia

Così come per i quartieri più richiesti, Idealista ha analizzato anche i quartieri di ogni città dove costa di più comprare casa. Il fattore economico è ovviamente fondamentale quando si punta ad ottenere un immobile e per quanto riguarda Olbia le cifre sono di un certo spessore almeno per quanto riguarda il primo posto. Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana è nettamente il quartiere più costoso di Olbia con un prezzo medio al mq di 4.637 euro. Al secondo posto c’è Pittulongu-Osseddu con 3.426 euro al mq. Terzo posto per Marina di Olbia-Murtua Maria dove per comprare casa il prezzo medio al mq è 3.292. Il quartiere più richiesto di Olbia supera così Frazioni Periferiche e il Centro Città.

Le ultime due posizioni della classifica vedono infatti Frazioni Periferiche con 2.940 euro al mq come prezzo medio e il Centro Città on 2.428 euro al mq. Un prezzo quasi dimezzato rispetto a Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana 4.637 Pittulongu-Osseddu 3.426 Marina di Olbia-Murtua Maria 3.292 Frazioni Periferiche 2.940 Centro Città 2.428

I quartieri più costosi in Italia, l’exploit di Arzachena

Il prezzo medio al mq per comprare casa nel quartiere Porto Rotondo-Rudalza-Cugnana è nella top 40 della classifica dei quartieri più costosi in Italia. Olbia però non è la prima città sarda in questa speciale classifica, infatti al primo posto c’è Arzachena, ben rappresentata dal quartiere Area Porto Cervo. In questa zona il prezzo medio al mq per comprare casa è di 7.281 euro, cifra che la portano al settimo posto della classifica dei quartieri più costosi nel nostro Paese.

Arzachena è presente anche nelle prime posizioni con il quartiere Area Santa Teresina dove per acquistare un immobile il prezzo medio al mq è di 4.916 euro e con il quartiere di Area Baja Sardinia con un prezzo medio al mq di 4.795 euro.