Il quartiere di Golosine-Santa Lucia, a Verona, è il quanto più richiesto in assoluto in Italia, dietro soltanto a quattro quartieri di Roma: dove comprare casa nella città veneta

Fonte: ANSA Verona, i quartieri più richiesti

Tra i quartieri con più richieste di acquisto di casi in assoluto in Italia rispetto alla domanda c’è anche Golosine-Santa Lucia, a Verona, quinto in assoluto dopo quattro quartieri di Roma.

I dati sono stati raccolti e analizzati dal sito di annunci immobiliari Idealista, che ha elaborato l’indice di domanda relativa proprio per misurare quanto ogni singola zona delle città italiane sia in grado di sopportare la pressione sul suo mercato immobiliare.

I quartieri più richiesti di Verona

La città di Verona compare a sorpresa tra le prime posizioni dei quartieri più richiesti a livello immobiliare stilata dal sito di annunci Idealista. La graduatoria è stilata attraverso il calcolo dell’indice di domanda indotta, che si basa sul numero di richieste che ogni inserzione sul sito riceve prima che l’abitazione pubblicizzata venga effettivamente venduta. In questo modo si può calcolare quanto maggiore sia la domanda rispetto all’offerta, per ogni quartiere italiano.

A Verona vince quello di Golosine Santa-Lucia, che si prende anche il quinto posto assoluto in classifica generale, dietro a Prati, Garbatella-Ostiense, Prenestino e Nomentano-Tiburtino, tutti quartieri di Roma. Buona parte del quartiere Santa Lucia è stata edificata tra gli anni 50 e 60, in un momento di grande espansione edilizia.

Si trova a 10 minuti dal centro, è ben integrato con gli altri quartieri della città veneta e collegato con quattro linee di autobus.La zona rimane comunque facilmente accessibile dall’autostrada A4 e anche dalla Modena-Brennero. Per quanto riguarda Verona, gli altri quartieri più richiesti sono:

Golosine-Santa Lucia, 6,4; Borgo Venezia, 5,2; Borgo Roma-Cadidavid, 4,5; Borgo Milano, 4,1; Porto San Pancrazio-San Michele, 3,5.

I primi riescono anche a rimanere all’interno della top 100 dei quartieri italiani, dimostrando una discreta pressione sul mercato immobiliare della città veneta.

I quartieri più costosi di Verona

Una delle ragioni per cui questi quartieri sono così richiesti dal punto di vista immobiliare a Verona, sono i prezzi medi delle case. Dei primi cinque infatti, quattro si trovano sul fondo della classifica, sempre stilata da Idealista, dei costi medi delle abitazioni al metro quadro nella città veneta.

Golosine-Santa Lucia, il primo per richieste, e Porto San Pancrazio-San Michele, rimangono sotto i 2.000 euro al metro quadro, cifra che permette di acquistare un appartamento da 100 metri quadri con meno di 200mila euro. Un prezzo complesso da trovare ormai anche alla periferia di diverse città italiane.

Anche Borgo Roma e Borgo Milano rimangono comunque a un prezzo significativamente più basso del resto della città, rispettivamente a 2.070 e 2.170 euro al metro quadro. Una valutazione dimezzata rispetto alla media degli immobili nel centro storico di Verona, Città Antica, mentre rispetto a Borgo Trento-Quinzano c’è una differenza di mille euro al metro quadro.

La situazione nel resto del Veneto

Uno dei dati più curiosi che emerge dall’analisi dei dati sull’indice di domanda relativa in Veneto è la posizione bassissima raggiunta dai quartieri di Venezia.

Se per quelli lagunari si tratta di un dato prevedibile, vista la particolarità dei luoghi, anche la Terraferma sembra essere molto poco attrattiva, con la sola Marghera che riesce ad avvicinarsi al punteggio di 4, rimanendo comunque due decimi più in basso.

Superano tutti i quartieri di Venezia la zona di Arcella a Padova, e le prime quattro già elencate di Verona, quindi Golosine-Santa Lucia, Borgo Venezia, Borgo Roma-Cadidavid e Borgo Milano.