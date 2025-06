Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Rimini

Rimini è una delle città più note e apprezzate della Riviera Adriatica in Emilia-Romagna. Famose per le sue spiagge, la vivace vita turistica estiva, le infrastrutture ben sviluppate e una storia millenaria che risale all’epoca romana, offre un mix interessante anche per chi decide di restare a prescindere dalla stagione estiva. La qualità della vita, servizi e attrattività culturale sono apprezzati da chi la visita e da chi vive lì, ma oltre al turismo Rimini si distingue per un tessuto economico variegato che include commercio, ristorazione, eventi fieristici e un vivace settore alberghiero.

Dai trilocali nei quartieri residenziali alle ville nelle zone collinari, fino agli appartamenti fronte mare, molto richiesti per il rendimento locativo, comprare casa a Rimini interessa sia i locali che a coloro che decidono di cambiare vita. Il mercato immobiliare riminese è in continua evoluzione e risente sia della stagionalità sia delle dinamiche turistiche per questo Idealista ha analizzato nel primo trimestre 2025 quali siano i quartieri più richiesti e più costosi.

I quartieri più richiesti di Rimini

Con un indice di domanda relativa di 3,0, il quartiere più richiesto di Rimini per comprare casa è Bellariva-Rivazzurra-Miramare. Questo dato è il risultato della pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati sul portale immobiliare. Al secondo posto c’è il quartiere Torre Pedrera-Viserba-Riminifiera con 2,6, mentre Stadio-Ospedale è in terza posizione con 2,5.

Il Centro città del comune in Emilia-Romagna è al quinto posto con 1,9 superato da Borgo Mazzini-Ina Casa-Peep Marecchiese che ha un indice di domanda relativa pari a 2,0. Questa la classifica completa:

Quartiere Indice di domanda relativa Bellariva-Rivazzurra-Miramare 3,0 Torre Pedrera-Viserba-Riminifiera 2,6 Stadio-Ospedale 2,5 Borgo Mazzini-Ina Casa-Peep Marecchiese 2,0 Centro 1,9 Gaiofana-Gros-Montescudo 1,8 Padulli-Colle di Covignano-Vergiano 1,7 Corpolò-San Paolo-Santa Cristina 0,7

I quartieri più costosi di Rimini

Per quanto riguarda la classifica dei quartieri più costosi per comprare casa a Rimini, il primo posto va al Centro città dove il prezzo medio al mq è di 3.094 euro. Nella zona Stadio-Ospedale la cifra si abbassa di circa 100 euro, così come per il terzo posto occupato da Bellariva-Rivazzurra-Miramare. Borgo Mazzini-Ina Casa-Peep Marecchiese è il quarto quartiere più costoso della città con un prezzo medio di 2.875 euro.

A Torre Pedrera-Viserba-Riminifiera il prezzo medio è di 2.702 euro, mentre a Corpolò-San Paolo-Santa Cristina è di 2.674 euro al mq. Questa la classifica completa:

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 3.094 Stadio-Ospedale 2.996 Bellariva-Rivazzurra-Miramare 2.893 Borgo Mazzini-Ina Casa-Peep Marecchiese 2.875 Torre Pedrera-Viserba-Riminifiera 2.702 Corpolò-San Paolo-Santa Cristina 2.674 Gaiofana-Gros-Montescudo 2.639 Padulli-Colle di Covignano-Vergiano 2.425

I quartieri più costosi in Italia

La città di Rimini non è presente nei primi posti della classifica dei quartieri più costosi in Italia. Il prezzo medio di circa 3.000 euro al mq è nettamente inferiore rispetto alle cifre presenti nelle prime posizioni di questa particolare graduatoria elaborata da Idealista. A comandare c’è il Centro Storico di Milano con oltre 10.000 euro di prezzo medio al mq, mentre per quanto riguarda le località turistiche c’è un grande exploit di Forte dei Marmi presente con i suoi quattro quartieri nei primi dieci posti. Infine non poteva mancare, sempre relativamente a luoghi generalmente frequentati in estate, l’area di Porto Cervo.