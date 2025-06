Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Alessandria

La città di Alessandria si trova nel cuore del Piemonte ed è strategicamente importante perché si trova al centro tra Torino, Milano e Genova rappresentando quindi un importante crocevia commerciale e logistico del Nord Italia. Chi sceglie di comprare casa in questa città lo fa per i prezzi medi al mq più contenuti di Torino ma allo stesso tempo non rinuncia a servizi, cultura grazie ai suoi palazzi d’epoca e al verde paesaggio che la caratterizza.

Idealista ha considerato la pressione della domanda sull’offerta per capire quale quartiere è più richiesto per comprare casa a Alessandria. Sono state calcolate quindi le richieste di contatto per gli annunci pubblicati ed è stato possibile stilare una classifica a seconda dell’indice di domanda relativa che racchiude proprio questi dati per quanto riguarda il primo trimestre del 2025.

I quartieri più richiesti di Alessandria

Il quartiere più richiesto di Alessandria è il Centro con un indice di domanda relativa di 1,5. Al secondo posto c’è Galimberti-Europa che si ferma a 1,4 mentre la terza posizione è di San Michele-Valmadonna-Valle San Bartolomeo con 1,2. Il quartiere Cristo-Cantalupo ha fatto registrare un indice di 1,1 mentre all’ultimo posto tra i quartieri più richiesti della città del Piemonte c’è Fraschetta che è arrivato a 0,8.

Quartiere Indice di domanda relativa Centro 1,5 Galimberti-Europa 1,4 San Michele-Valmadonna-Valle San Bartolomeo 1,2 Cristo-Cantalupo 1,1 Fraschetta 0,8

I quartieri più costosi di Alessandria

Per valutare quali sono i quartieri più costosi di Alessandria ci si è affidati al prezzo medio al mq. Tutta la città ha un prezzo medio al mq sotto i 1.000 euro, infatti al primo posto come quartiere più costoso c’è Cristo-Cantalupo con 944 euro al mq. In seconda posizione c’è San Michele-Valmadonna-Valle San Bartolomeo con 933, mentre il prezzo medio al mq del Centro, la zona più richiesta per comprare casa a Alessandria, è di 925 euro.

Galimberti-Europa scende sotto i 900 euro piazzandosi quarto con 887 euro al mq mentre all’ultimo posto si conferma Fraschetta con 818 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Cristo-Cantalupo 944 San Michele-Valmadonna-Valle San Bartolomeo 933 Centro 925 Galimberti-Europa 887 Fraschetta 818

I quartieri più costosi in Italia

I prezzi di Alessandria sono lontanissimi dai prezzi medi al mq dei quartieri più costosi in Italia. Idealista ha stilato una classifica delle zone più care per comprare casa e al primo posto si è piazzato il Centro Storico di Milano dove la cifra nel primo trimestre del 2025 si è attestata a 10.286 euro al mq. Sopra i 10.000 anche secondo e terzo posto dove sono collocati due quartieri di Forte dei Marmi, il Centro e Roma Imperiale. Quarto posto ancora per la città toscana con Vittoria Apuana e un prezzo medio al mq di 8.895 euro.

I prezzi scendono sensibilmente con il Centro di Roma dove la media è di 7.549 euro al mq, leggermente meno cara, ma di pochi euro, l’Area Porto Cervo ad Arzachena e il quartiere Garibaldi-Porta Venezia a Milano. La città lombarda è presente nei primi posti anche con i quartieri Navigli-Bocconi e Fiera-De Angeli.