Lapo lancia i suoi abiti genderless dall’animo green

Fonte: UFFICIO STAMPA Lapo Elkann

Innovazione con uno sguardo al futuro, Lapo Elkann diventa stilista presentando una nuova collezione di abiti dallo spirito contemporaneo e colori sgargianti. L’animo creativo della famiglia Agnelli si unisce ad Ecoalf per la realizzazione di un completo formale in edizione limitata che coniuga la sostenibilità con lo stile e l’eleganza italiana.

La collezione è stata presentata lo scorso giovedì 14 settembre presso lo spazio Garage Italia a Milano. Gli abiti sono stati creati in Econyl: una composizione di nylon riciclato, dando così una seconda vita a reti da pesca scartate. Gli abiti sono prodotti in Portogallo (dove Lapo Elkann vive con la moglie Joana Lemos) ma con l’inconfondibile stile italiano.

Una scelta dovuta al fatto che questo speciale tessuto rilascia la minor quantità di microplastiche per combattere l’inquinamento nei nostri oceani. La raccolta delle microplastiche ha consentito di risparmiare 243.000 litri di acqua e ridotto le emissioni di CO2 equivalenti del 58%.

Fonte: IPA

Impatto sociale positivo

Oltre al positivo impatto ambientale questa capsule ha anche un impatto sociale. Per aumentare la consapevolezza e ispirare il cambiamento nel mondo: il 10% dei proventi dalla vendita di ciascun abito andranno a Fondazione LAPS che sostiene i minori nel loro diritto alla felicità, in quanto sono il bene più prezioso dell’umanità. Le azioni della onlus vogliono guidare i minori e contrastare la povertà educativa, ponendo la priorità su progetti in favore di giovanissimi con bisogni speciali (disabilità, problemi nell’apprendimento, dipendenze, deviazioni sociali, protezione dagli abusi e dai maltrattamenti, fragilità socio-economica).

«Con questa limited edition vogliamo coniugare lo stile con la sostenibilità che non viene ancora percepita come sexy o elegante – racconta Lapo -. Prendersi cura del Pianeta è fondamentale per godere tutti di una migliore qualità di vita, ma ciò non vuol dire creare prodotti noiosi. Per rendere evidente la nostra idea creativa abbiamo usato colori accesi a testimoniare che la sostenibilità è cool. Nel mio piccolo e nella mia attività di creativo ho sempre cercato di fornire il mio contributo a tutela dell’ambiente in cui viviamo perché ritengo che abbiamo l’obbligo di prendercene cura e di proteggerlo».

Fonte: UFFICIO STAMPA

Lifestyle urbano genderless

La collezione rigorosamente genderless è stata creata per un lifestyle urbano, per persone sempre in movimento. Capi adatti per passare dall’ufficio alle serate. Comodi e leggeri, sono completi elastici che non si stropicciano, quindi adatti in ogni momento della giornata ma anche della sera che vengono proposti sia in colori naturali, sia accesi.

L’azienda Ecoalf, che ha sviluppato la collezione al fianco di Lapo, nasce nel 2009 con la visione di smettere di utilizzare le risorse naturali in modo sconsiderato, per far sì che anche le prossime generazioni ne possano usufruire, con la missione di creare una nuova generazione di prodotti da materie prime riciclate che abbiano la stessa qualità e design di quelli non-riciclati. L’eredità e la determinazione di Lapo è nel perseguimento di design e innovazione orientati allo sviluppo di prodotti di qualità alta, per uno stile di vita sostenibile per le generazioni di oggi e quelle future. Gli abiti saranno disponibili nello store di Milano a partire dal 18 settembre e sul sito di Ecoalf dal 25 settembre.