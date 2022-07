Grandi cambiamenti a La7: chi è la new entry strappata alla Rai

Fonte: Ansa Caterina Balivo rompe con la Rai e passa a La7

Periodo di grandi cambiamenti per la televisione italiana. In occasione delle presentazioni dei diversi palinsesti che da settembre accompagneranno l’autunno e l’inverno dei telespettatori, stiamo assistendo ad un vero e proprio viavai di conduttori, giornalisti e show girl che entrano in un’azienda poco dopo essere usciti da un’altra, spesso sbattendo la porta al momento dell’addio.

Una situazione capitata ad esempio ad Alessia Marcuzzi, che dopo anni di onorato (e ben retribuito) servizio ha chiuso i rapporti con Mediaset per poi palesarsi a distanza di qualche giorno alla conferenza stampa con cui l’amministratore delegato Carlo Fuortes ha illustrato i programmi al via sulle reti Rai. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo che delinea tutte le novità di viale Mazzini per la prossima stagione.

Nuovo palinsesto La7, dalla Rai arriva Caterina Balivo

Una cosa molto simile è accaduta anche in direzione inversa e il grande pubblico ne è venuto a conoscenza nelle ultime ore, quando Urbano Cairo (presidente e figura cardine di RCS MediaGroup, la holding che gestisce – tra le altre – anche La7) ha presentato la nuova squadra ripartirà dopo l’estate: tra le new entry infatti spicca la conduttrice Caterina Balivo, volto ormai storico di Rai 1 e Rai 2, dove per anni è stata regina degli ascolti con le sue trasmissioni pomeridiane Festa Italiana e Detto Fatto.

Entrata nel cuore delle casalinghe italiane per i suoi modi diretti, la parlantina spigliata e una sensibilità personale che ha saputo trasportare all’interno dei suoi format, la presentatrice napoletana era sbarcata in viale Mazzini oltre 20 anni fa: era il 1999 quando una colonna portante come Fabrizio Frizzi la scelse per affiancarlo alla conduzione di Miss Italia, concorso a cui aveva anche partecipato come modella. L’esordio nei programmi Rai è dell’anno successivo, quando lo stesso Frizzi la inserisce nella settima edizione di Scommettiamo che…

In oltre un ventennio nel servizio pubblico la Balivo si afferma come padrona assoluta del day-time grazie agli altissimi ascolti che riesce a collezionare nella fascia che va dalle 14 alle 17: un risultato davvero insperato per i vertici dell’azienda, che in quegli anni (in particolare nel periodo tra il 2005 e il 2010) erano alla disperata ricerca di un programma che riuscisse a competere con il successo di Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

Caterina Balivo e non solo: tutte le novità del palinsesto di La7

Ma Caterina Balivo (che debutterà nel preserale con un nuovo game show) non sarà l’unica novità di La7 per il prossimo settembre: è in arrivo anche un nuovo programma di storia e cultura affidato alla conduzione del giornalista Aldo Cazzullo, apprezzata firma del Corriere della Sera (testata di proprietà della stessa RCS). Si chiamerà Una giornata speciale e saranno sei puntate alla scoperta di alcuni personaggi che hanno segato la storia dell’Occidente: da Giulio Cesare a Napoleone, passando per San Francesco e Benito Mussolini.

Moltissime le conferme per quella che ormai si è affermata stabilmente come la terza rete televisiva del panorama italiano. Non mancheranno Enrico Mentana (direttore del Tg La7), Lilli Gruber (con Otto e Mezzo), Giovanni Floris (sempre a DiMartedì), Massimo Giletti (con Non è l’Arena) e Corrado Formigli (per lui si tratta dell’undicesima stagione al timone di Piazzapulita).