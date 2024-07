Marinella Soldi è nota in tutta Europa per le sue capacità imprenditoriali: lascia il ruolo di presidente Rai per passare al servizio pubblico inglese, la Bbc

Fonte: ANSA Marinella Soldi si è dimessa dal ruolo di presidente della Rai.

Marinella Soldi, presidente della Rai dal luglio 2021, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto nell’azienda pubblica con una lettera indirizzata al ministro dell’Economia. A decorrere dal 10 agosto 2024 non sarà più la numero uno di via Teulada per ragioni “personali e professionali”. In particolare per queste ultime, visto che ricoprirà un ruolo importante all’interno della Bbc.

Il comunicato della Bbc su Marinella Soldi

È stata la Bbc, in un comunicato, ad annunciare la nomina di Marinella Soldi come membro non esecutivo del Consiglio Commerciale. Inizierà a lavorare per l’emittente britannica il 1° settembre 2024. Il servizio pubblico inglese ha dichiarato che beneficerà della “grande esperienza editoriale e commerciale” della dirigente italiana, che ha vissuto per larga parte della sua vita a Londra.

“La Bbc è un punto di riferimento per i media, in particolare per il servizio pubblico radiotelevisivo, a livello mondiale. Sono onorata di contribuire alla sua missione di conquistare il cuore e la mente di un pubblico diversificato in uno scenario sempre più complesso e in evoluzione”, ha dichiarato la stessa Marinella Soldi.

Elan Closs Stephens, presidente ad interim della Bbc, ha espresso il suo entusiasmo per la nomina, sottolineando come la sua “combinazione unica” di esperienza commerciale ed esecutiva rappresenti un tassello importante per il nuovo corso dell’azienda e per il Consiglio.

Attualmente composto da 14 membri, ha il compito di garantire che l’organizzazione rispetti i propri obiettivi commerciali e i suoi scopi pubblici, mantenendo l’indipendenza e prendendo decisioni nel pubblico interesse.

La carriera di Marinella Soldi da Mtv a Discovery

Marinella Soldi è diventata una figura di spicco nel mondo dei media grazie a una carriera ventennale a cavallo tra il Regno Unito e l’Italia. Nata in Toscana ma cresciuta a Londra dall’età di 8 anni, si è laureata in Economia alla London School of Economics e ha conseguito un master in Business administration presso l’Insead – l’Institut européen d’administration des affaires.

La sua carriera è iniziata come consulente strategico per McKinsey & Company. Ha poi iniziato a lavorare nei media grazie a ruoli all’interno dei network europei di Mtv, lanciando diversi canali e diventano direttrice generale di Mtv Italia e poi senior vice president del gruppo.

È diventata poi amministratrice delegata di Discovery per la regione dell’Europa Meridionale. Durante il suo mandato di quasi 10 anni ha guidato l’azienda in una trasformazione significativa, passando da un modello di business lineare a uno diversificato e multimediale, che ha incluso una forte presenza digitale e una vasta gamma di contenuti e piattaforme uniche.

Gli altri ruoli dirigenziali in Rai e nella Ebu

La crescita è stata significativa e ha portato l’azienda a diventare resiliente ai cambiamenti del mercato, rendendo Marinella Soldi la candidata perfetta per entrare nel Cda della Rai e nel Consiglio direttivo della Ebu, la European Broadcasting Union.

La sua esperienza si estende però oltre il mondo dei media, con ruoli chiave all’interno di Nexi, azienda leader dei pagamenti digitali, e Ariston Thermo Group, società specializzata in soluzioni termiche.

Si tratta dunque di un’eccellenza italiana riconosciuta in tutta Europa per le sue doti e per le competenze uniche, che mescolano capacità imprenditoriale, abilità nell’intercettare il gusto del pubblico e grande rispetto per quello che è il servizio pubblico.