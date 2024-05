Possibile crisi tra Mentana e La7 dopo la tensione con Lilli Gruber per colpa del Tg. Discovery osserva interessata e pensa all'altro colpo per il Nove

Fonte: ANSA Enrico Mentana, giornalista di La7

Aria di rottura tra Enrico Mentana e La7 dopo il litigio avuto con Lilli Gruber. Il direttore del Tg della rete di Urbano Cairo, infatti, è stato duramente criticato dalla collega per il ritardo sulla chiusura del telegiornale che, a cascata, ha portato ad aprire il suo Otto e Mezzo 15 minuti dopo rispetto alla programmazione reale. Uno sforamento sul proprio orario di messa in onda che non è affatto piaciuto alla giornalista che ha attaccato apertamente in diretta il collega, con Mentana che ha successivamente affidato ai social il proprio sfogo con parole che potrebbero far presagire un possibile addio alla rete. E Discovery, che negli ultimi mesi sta facendo mercato sui malcontenti sulle altre emittenti, osserva la situazione.

Mentana prende le distanze da La7?

L’episodio è quello avvenuto nella serata di lunedì 6 maggio, con il via alle ostilità lanciato da Lilli Gruber con una battuta non tanto velata contro Enrico Mentana, reo di aver ritardato la chiusura del Tg facendo slittare l’avvio di Otto e Mezzo.

“Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e Mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa” ha detto Gruber, scusandosi con i telespettatori. Parole che non sono affatto piaciute a Mentana, che sui social ha poi risposto piccato.

Con un lungo post, infatti, il direttore ha voluto sottolineare i risultati portati dal telegiornale che, in termini di ascolti, aiuta molto anche Otto e Mezzo e Lilli Gruber. Un Tg andato per le lunghe perché “segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento” che, come le note “Maratone Mentana”, non lascia nulla in sospeso. E le parole di Gruber sul ritardo sono state, per il giornalista, un “giudizio grevemente sprezzante“.

“Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze” ha scritto sul web, aprendo poi alla possibile rottura con parole che fanno rumore: “A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”.

Discovery ci prova

Distanze. Una parola che apre a scenari importanti in casa La7, con Enrico Mentana che potrebbe aver voluto lanciare un messaggio alla rete dopo il litigio con Lilli Gruber. E intanto Discovery, che sta facendo un ottimo mercato in termini di giornalisti e conduttori, osserva la situazione con attenzione.

Dopo Fazio, Littizzetto e Amadeus, l’altro grande colpo potrebbe quindi essere Mentana? Si tratta solo di voci, ma con un dettaglio che accomuna il giornalista all’ultimo direttore artistico e conduttore di Sanremo passato di recente al Nove: il contratto in scadenza. Se è vero che quello di Amadeus in Rai era prossimo, ovvero al giugno 2024, quello di Mentana è comunque in dirittura d’arrivo.

L’accordo tra il giornalista e l’emittente dell’editore Urbano Cairo, infatti, è ormai al tramonto, con il contratto che andrà in scadenza il 31 dicembre 2024. Due settimane dopo Mentana compirà 70 anni e ancora all’orizzonte non avrebbe alcuna proposta. Ne approfitterà Discovery?

Quel che è certo è che al momento dagli uffici di Warner Bros Discovery non è stata messa in cantiere alcuna striscia informativa nel palinsesto dei prossimi mesi, sintomo che un posto effettivo per Mentana non ci sarebbe. Ma il polo informativo non è comunque escluso sul Nove che vorrebbe seguire con forza il progetto di un terzo polo in grado di competere con i grandi gruppi televisivi, Rai e Mediaset, e superare La7. Rete, quest’ultima, alla quale farebbe un grande sgarbo se riuscisse a strappargli proprio “Chicco” Mentana.