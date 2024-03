Il fenomeno Jacquemus approda a Capri per un’occasione esclusiva

Compie 15 anni la maison di Simon Porte Jacquemus, il creativo posa lo sguardo su Casa Malaparte scelta per celebrare lo spirito che rinnova l'arte del far moda.

Lo stilista francese dei record, in occasione del 15° anniversario del suo brand, ha deciso di mettere in scena un esclusivo défilé che si terrà il 10 giugno a Casa Malaparte, nella splendida cornice di Capri. Popolare quanto privata, la villa arroccata su un irto e stretto promontorio roccioso (chiamato Punta Massullo) sembra emergere dal mare, godendo di un’incantevole e privilegiata vista sui Faraglioni di Capri, sarà qui, ad inizio estate il prossimo fashion show.

Dopo aver presentato la collezione SS24 Les Sculputres presso il centro espositivo Fondazione Maeght, Simon Porte Jacquemus decide così di abbandonare momentaneamente la sua adorata Provenza per volare nella Bella Italia.

Lo stilista è noto nel mondo della moda per scegliere sempre location particolarmente suggestive e tal volta esotiche: lo scorso giugno modelli e modelle avevano sfilato nei giardini di Versailles, mentre qualche tempo prima aveva fatto tappa vicino Parigi a Le Bourget, e nelle saline della Camargue, ad Arles, per ospitare i capi della collezione autunno/inverno 2022-23.

Una scelta, quella della location italiana, non per niente casuale: tra chi nel settore conta, da quasi per certo che la sfilata sarà un vero e proprio omaggio alla pellicola “Il disprezzo” del grande Jean-Luc Godard, il film è stato infatti ambientato proprio nell’abitazione a Capri, progettata dall’architetto Adalberto Libera.

Non dobbiamo dimenticarci che la casa ha anche da tempo un importante legame con il settore moda, ben prima che Jacquemus posasse gli occhi sul gioiello tutto italiano. Infatti la location è stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie di moda: nel 2015, Louis Vuitton ha optato per questo luogo per raccontare la sua collezione di alta gioielleria, solo tre anni dopo Yves Saint Laurent ha scelto di girare uno dei suoi celebri fashion film con la popolarissima top model Kate Moss. L’anno successivo, Casa Malaparte è stata selezionata per promuovere il profumo della maison, con protagonista Emma Stone.

Negli anni anche Karl Lagerfeld ha instaurato, un forte legame con questo luogo. Nel 1997 ha trascorso ben cinque giorni a Casa Malaparte, immortalando ogni angolo del posto: le foto vennero in seguito pubblicate sul magazine Steidl e nel 2023 fu proprio Jacquemus a servirsi di queste, stampandole e utilizzandole per impreziosire la giacca indossata da Bad Bunny al Met Gala 2023. Forse tutti questi rappresentano motivi in più per cui Simone Porte ha ritenuto perfetto questo posto per l’evento.

«Ho deciso di creare il mio marchio dopo aver visto ‘Le Mépris’ di Jean-Luc Godard, ispirandomi alla bellezza e alla modernità della sua visione – scrive in un post Instagram Simon Porte Jacquemus -. Oggi mi sento onorato di poter presentare la nostra prossima sfilata a Casa Malaparte».