Glifosato nella pasta: i risultati su 16 marche compiuti da Striscia ed il Salvagente

La pasta, da sempre uno degli alimenti preferiti dagli italiani, da un po’ di tempo è sotto i riflettori a causa della presenza al suo interno di una sostanza nociva.

Il grano è l’ingrediente principale alla base della produzione della pasta, ma potrebbe essere contaminato da glifosato, ovvero un erbicida spesso utilizzato prima e dopo la semina. Di fatto, la sua funzione è quindi quella di pulire campi o frutteti da erbe infestanti, ma presenta alcuni “effetti collaterali”. A farne le spese è infatti lo stesso grano che tende a seccarsi prima ancora di arrivare alla fase del raccolto, ma come rivelato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro di Lione, il glifosato rappresenta a tutti gli effetti una sostanza che può portare allo sviluppo di forme tumorali.

In breve tempo la pasta contaminata da glifosato è diventata un argomento scottante che ha creato non poco scompiglio tra i consumatori che chiedevano di fare luce sulla questione, ma soprattutto pretendevano un cambio di rotta e una pasta più “pulita”.

Il Salvagente, dopo aver effettuato un test su 23 pacchi di pasta appartenenti a noti brand del settore per analizzare la presenza di glifosato e micotossine all’interno, ha pubblicato i risultati nello scorso numero di novembre intitolato “La verità sulla pasta italiana”.

L’inchiesta è stata ripresa da Striscia la Notizia grazie anche a Max Laudadio, il quale dopo aver affrontato la questione del grano importato da Canada e USA (particolarmente contaminato da glifosato), si è anche soffermato sulla decisione di alcuni pastifici di rinunciare al grano proveniente da queste zone. Nel servizio si parla anche della presenza di micotossine nella pasta e di come, paradossalmente, siano stati fissati uguali limiti di legge per i bambini con meno di tre anni e per gli adulti.

Quali sono quindi i marchi “eccellenti” e quelli che hanno invece ricevuto un giudizio scarso? Ecco l’elenco delle paste esaminate con accanto i voti assegnati, in seguito all’inchiesta compiuta da Il Salvagente e dalla quale è emerso che il grano utilizzato è diverso dal grano canadese o americano contaminato a livelli elevati:

Tre Mulini (Eurospin): 3;

(Eurospin): 3; Combino (Lidl): 3,5;

(Lidl): 3,5; Del Verde : 4,5;

: 4,5; La Molisana integrale : 6;

: 6; Granoro : 6,1;

: 6,1; Coop : 6,2;

: 6,2; Divella : 6,3;

: 6,3; Barilla : 6,4;

: 6,4; Esselunga : 6,5;

: 6,5; Garofalo : 6,7;

: 6,7; Barilla 5 cereali : 6,9;

: 6,9; Barilla Bio : 7,5;

: 7,5; Buitoni : 8,7;

: 8,7; Coop Bio : 8,7;

: 8,7; De Cecco Bio : 8,8;

: 8,8; Rummo Bio integrale : 8,9;

: 8,9; Garofalo integrale : 8,9;

: 8,9; Alce nero Bio: 9.

Nella top 5 troviamo invece: